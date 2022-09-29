dig.ccMixter 超過 3 萬首免費的影片、遊戲音樂素材，CC 授權標示來源可商用！

「dig.ccMixter」是一個音樂素材搜尋網站，所有的素材都來自 ccMixter 這個網站，它提供各路音樂愛好者、創作者一個分享音樂的平台，而「dig.ccMixter」則是讓使用者可以更容易搜尋音樂素材的工具網站

在這裡除了可以使用關鍵字來搜尋外，也可以透過網站提供的標籤篩選功能，利用音樂風格、樂器或是流派來更精準找到想要的音樂另外網站還有為影片及遊戲分別精選出各種不同風格的音樂素材，這些都能幫助使用者更容易找到需要的音樂。

主要有三種授權方式，CC BY、CC BY-NC 以及 TuneTrack，標示來源就可以免費下載使用，部份允許商業用途，部份則可以透過購買許可證來取消使用限制，在下載音樂的時候頁面上都會有更詳細的說明可以參考哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，在右上角就可以使用關鍵字搜尋，或者點擊「tag search」切換到標籤篩選頁面





在標籤篩選頁面上方就可以使用音樂流派、樂器與風格來交叉篩選出符合條件的音樂素材





點擊右側的「filters」還可以加入更多的篩選條件，包含授權與排序方式





在音樂列表前方可點擊「播放鍵」試聽，橘色按鍵可下載音樂，若想要查找更多同一創作者的音樂，可點擊後方的創作者名稱開啟專頁





下載音樂時，會在頁面上有相關的標示說明，需依照要求標示音樂出處才能免費下載使用哦！可否商用也可在此處了解點擊「Download」即可將音樂下載回來





在網頁的播放器中，展開右側的選單鈕，點擊「下載」就能將音樂保存下來