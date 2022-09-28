Pixel Art Together 最多可 20 人同時連線創作的像素畫編輯器

「Pixel Art Together」是一款支援多人線上創作的像素畫編輯器，最多可允許 20 人同時在同一個畫布上進行繪製，由一人先開設畫布後，再將網址或 QR Code 分享給其他人，就可以在設定暱稱後進入畫布一起創作。

依畫布的大小不同，可接受的圖層數也會跟著增減，，

例如 16×16 的畫布最多可接受增加到 10 個圖層，但若擴大到 30×30 的畫布，就只能有 2 個圖層。這部份在起初設定畫布大小的時候，就會顯示給創立者知道。

每個人都可以使用自己喜歡的色筆來繪製圖畫，還能選擇使用一同的混合模式、調整透明度等，有畫筆、橡皮擦、填色工具可使用，還能單獨移動某個圖層的位置。當有人在畫畫時，其他的人也可以自己的畫面中看到是誰在畫，感覺蠻有趣的，畫完之後就可以選擇以 SVG 或 PNG 格式匯出保存囉！有興趣的話可以找朋友一起嘗試一下唷！

 
  • 網站名稱：Pixel Art Together
  • 網站網址：https://pixelart.liveblocks.app/
    •  

    操作畫面：

    第一個創立者開啟網站後，可先設定自己的暱稱還有畫布的尺寸，依畫布尺寸的不同，下方 Maximum layers （圖層數）後的數字也會變動。決定好畫布尺寸後，就可以按下「Create canvas」。



    開啟畫布後，就可以在左側選擇想要使用的畫筆色彩，在中間的畫布區塊進行創作。在右側則可以選擇複製網址連結分享給其他人，或取得 QR Code 讓其他人掃描後加入。



    其他人加入後，可在右側的名單中看到他們的暱稱與畫筆用色。在畫布上畫畫時，也可以看到他們的暱稱標籤。



    左側點擊「Normal」可展開更多的混合模式選單，還可以調整透明度及管理圖層。



    在畫布上方則有畫筆、橡皮擦、填色工具可選用，還可開啟格線或使用移動工具移動選定的圖層。右上角則有返回、重做的按鈕可使用。



    完成後，就可以在左側最下方選擇要保存為 SVG 或 PNG 格式。

    最後更新：09-28, 2022 下午 4:05

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