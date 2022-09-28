Party Banner 可增加熱鬧氛圍的派對橫幅投影工具

在舉辦派對時，總是會需要一些氣氛物來增加整個空間的熱鬧氛圍，例如掛三角拉旗、空飄氣球、造型燈飾、彩帶等，讓賓客到訪時，心情就能跟著興奮起來！如果你家剛好又有 Apple TV 或可支援 AirPlay 2 的智慧型電視，還可以利用「Party Banner」將一些有趣的動畫橫幅投影到電視大螢幕上來增添氣氛哦！

「Party Banner」主要提供三種類型的橫幅，，

包含一般慶祝用的、生日以及節慶，還可以依需求來自訂橫幅上面要顯示的名稱唷！每一個主題都有多款的橫幅可以選擇，使用方式也非常簡單，只要先將 iPhone 或 iPad 的畫面鏡像到電視上，再從 App 中選取要放置的橫幅，它就能立即出現成為整個空間的特別裝飾囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Party Banner
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：William Walker
  • 官方網站：https://willswire.com/apps/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 16.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Party Banner」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    在下方就可以切換不同的橫幅主題，每一個主題中都有多款樣式可以選擇，橫幅上有出現「Bobby」的地方，之後都可以到「Customize」修改成想要的名稱。



    由下方切換到「Customize」，就可以輸入想要顯示在橫幅上的名稱，回到橫幅就能立即看到調整後的樣子。



    點擊橫幅就會顯示如何使用，首先到「控制中心」點擊「螢幕鏡像輸出」，將螢幕鏡像到電視上後，再選擇想要播放的橫幅即可。

    最後更新：09-28, 2022 上午 11:45

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