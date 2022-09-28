「Peeps」Q 版的 3D 頭像產生器，100% 免費可商用！

「Peeps」是一款互動式的 3D 頭像產生器，與同類型的產生器一樣，提供多種的選項可供使用者自由裝扮心目中想要的頭像樣式，包含五官表情、髮型、眉毛、太陽眼鏡、衣服、項鍊、耳環以及紋身，雖然目前的選項看來不多，不過製作出來的 Q 版 3D 立體頭像，，

感覺很特別唷！

在裝扮設計時，可左右調整頭像查看不同的視角，如果不知道該如何搭配，網站也有提供隨機按鈕可以使用，可在取得隨機造型後，再手動微調其中的幾個項目，最後在還可以調整想要的視角再將頭像下載保存。

儲存時可獲得兩張 1000×1000 的 PNG 圖片，一張含背景，另一張則是透明背景，沒有浮水印，無論是要做為社群平台的頭像使用或是運用在其它的設計項目都沒問題，使用上 100% 免費，個人或商業用途皆可，唯一不能做的就是轉售或重新發佈，喜歡這種立體頭像的話，可以一起來試試哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到一個預設的頭像造型，在頭像左右兩側分別可以選擇膚色與設定背景顏色。





接下來就可以使用下方的各個項目來裝扮自己的頭像，目前女生的髮型、服裝選項都比較少，不過還是很值得嘗試看看哦！





隨時都可以左右滑動頭像查看不同的視角。





調整到想要的角度與造型後，就可以點擊「Download」將頭像下載回來。





基本上按下「Download」就會自動依序下載含背景與透明背景的兩張圖片，如果沒有反應，可以點擊「click here」來觸發下載。