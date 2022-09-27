「超雞派對」你的身體就是控制器，有夠嗨的派對遊戲！

最近在一些 App 廣告裡都可以看到這款「超雞派對」，從影片中看起來好像很有趣的樣子，不知道大家是不是也都好奇的下載回來玩了呢？

這款遊戲與之前介紹過的「Active Arcade」AR 互動式運動遊戲同為 NEX Team Inc. 所開發推出的，在這次的「超雞派對」中，除了一樣會使用前鏡頭來偵測玩家們的身體動作外，加入了更多遊戲的元素，，

可以成為派對聚會中炒熱氣氛的好物！

「超雞派對」在免費體驗版本中開放直升機、學人精以及敲冰塊這三款遊戲，讓玩家們可以小小感受一下它的樂趣，它屬於雙人遊戲，所以不像「Active Arcade」可以自己一個人玩，想要試試就得找家人朋友一起來挑戰啦！

如同標題說的，在這款遊戲中你的身體就是控制器，鏡頭必須先偵測到兩位玩家的頭到膝蓋的部位才會啟動遊戲，三款體驗遊戲是隨機進行的，依照遊戲內容的不同，有時必須搖屁股來開直升機、有時要擺出與畫面中圖案相同的姿勢等，看誰的速度最快、相似度越高就能獲得勝利，突破自我的極限才能戰勝對手！

無論是裝置的設置或是遊戲方式都很簡單，任何年齡層的人都能加入一起遊玩，有興趣的朋友可以一起來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：超雞派對 軟體語言：繁體中文,簡體中文,日文,英文 開發人員：NEX Team Inc. 官方網站：https://www.nex.inc/partyfowl 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 9 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，按下「開始」就可以選擇「體驗版」先免費試玩一下。其餘的遊戲就需要另外付費購買囉！





可以將畫面投影到大螢幕上更好玩，如果沒有的話，在 iPhone 或 iPad 上也是一樣可以玩的。





將 iPhone 或 iPad 擺放在適當的位置後，就可以準備開始調整玩家站位。





兩位玩家分別站在畫面的左右兩側，讓頭到膝蓋的位置都能在鏡頭之中，偵測成功就會啟動遊戲了。





由於邊緣人如我，暫時找不到人可以跟我一起玩，下面就分享一個在 YouTube 上找到的遊戲影片，給大家參考一下囉！實際上玩起來就是這樣的感覺啦～