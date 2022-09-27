「HeyPet」為寵物們準備的玩具相機，可以玩也可以拍出

每次幫家裡的寶貝寵物們拍照，總是要想辦法吸引牠們的注意力，無論是發出奇怪的聲音、用食物或是玩具引誘，拍完照主人們大多都已聲嘶力竭，還可能沒拍到什麼好照片，不是模糊晃動就是怎樣都拍不到正面看鏡頭的照片，，

實在心好累是吧？

如果你是使用 iPhone 或 iPad 的朋友，下回也許可以來試試「HeyPet」這個專為寵物設計的玩具相機，它在拍照時螢幕上會有光點或小動物的圖示在畫面上移動，吸引寵物們的目光，此時就能使用前鏡頭模式來拍下牠們的萌照啦！

若想使用後鏡頭來拍照的話，也可以點擊螢幕來發出各種音效吸引牠們，內建有超過 70 種貓咪、狗狗喜愛的特效音效唷！平常不拍照時也可以當做玩具讓牠們解解悶唷！不過當玩具的話使用 iPad 效果會更好。除了預設的雷射光點外，還有小魚主題可選擇，其餘的主題就需要另外付費解鎖了。有需要的朋友可以參考看看囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：HeyPet
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：PixelPunk Inc.
  • 官方網站：https://www.pixelpunk.cn/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HeyPet」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，可選擇拍照或是遊戲式。拍照的話會預設使用前鏡頭，在畫面上就會開始跑出移動的雷射光點吸引寵物們目光，當牠們進到鏡頭的範圍時，就可以按下快門將牠們可愛的模樣拍下來囉！



    點擊畫面任一處還會發出各種有趣的音效。切換成後鏡頭來拍照時，一樣也能點擊螢幕發出音效來吸引寵物們的目光哦！



    點擊左上角的「齒輪」可進入設定，這邊就有其它的主題可以選用，其中小魚主題也是開放免費使用的哦！下方則可以選擇是否要關閉音效、圖示的數量、移動速度等設定。



    點擊「Play」則可開啟遊戲模式，將 iPhone 或 iPad 平放在地面或桌上，遊戲開始時會發出一些聲音來吸引貓貓或狗狗，成功觸碰到光點就能得分囉！不過牠們應該不在乎拿到幾分啦！

    最後更新：09-27, 2022 下午 12:17

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