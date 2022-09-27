「StockAI」由 AI 生成的免費圖庫，如果想要的照片不存在還能當場為你生成！

在網路上已經有非常多的免費圖庫可以使用，但若還是找不到心目中最想要的那張圖片，也許可以請 AI 幫你生成哦！

「StockAI」就是一個由 AI 生成的圖庫網站，只要輸入想要的照片場景描述，就能準確的找到符合的圖片，如果你想要的照片還不存在，，

那麼 AI 也能當場為你生出來！找不到圖片的狀況再也不會發生啦！

目前網站上已有預先生成的數千張圖片，除了可使用關鍵字來查找外，網站也有將圖片分為數十種的分類，可以幫助使用者更容易找到想要的圖片主題。不過 AI 生成的圖片在一些精細的內容上可能會有些狀況，例如手指可能會呈現奇怪的姿勢、人物的手或腳也許會不完整等，在選用圖片時，可以再多注意一下囉！

未註冊的使用者可以免費下載小尺寸（512x768px）的圖片，個人或是商業用途皆可，無需標註來源，若需要更大尺寸的圖片就需要另外付費購買，想要生成更多獨一無二的圖片需註冊成為會員，每位會員都有 3 次免費生成圖片的機會，若需要更多，也有提供其它的付費方案可以參考哦！有需要的可以到「Pricing」頁面查看。

 
  • 網站名稱：StockAI
  • 網站網址：https://www.stockai.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，可以直接在搜尋欄中以英文輸入想要的圖片場景描述，按下「Search」即可尋找是否有符合的圖片。



    往下滑也可以看到非常多預先生成的圖片，可以直接選用。或者點擊左上角的「Stock Photos」就能展開分類目錄。



    若輸入的描述可找到符合的圖片內容，就會在下方列出可直接點入展開主頁，如果沒有也可以在下方點擊「Create the exact images you need」，註冊會員後讓 AI 幫你生成。



    在圖片主頁右側就可以點擊「Free download」免費下載小尺寸的圖片。若需更大的尺寸，就需要另外付費購買。



    圖片會在新分頁中開啟，使用滑鼠右鍵的「另存圖片」即可將它保存下來。

    最後更新：09-27, 2022 上午 11:22

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