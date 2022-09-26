Feedrabbit 幫你用 Email 訂閱網站新文章！
RSS 是個很方便好用的工具，可讓我們在茫茫網海中主動掌握對你最有用的最新資訊，不用再看一堆 FB 上的垃圾廣告跟詐騙、農場文。如果你很喜歡某個網站的內容，但不一定每天都有時間看一堆東西的話，其實
也可以透過 RSS to Email 的機制來訂閱你喜歡的網站文章，每天一起床就能在信箱裡看到前一天有什麼新東西。
其實在很久很久以前，，
如果你還有 Email 訂閱文章的需求，但原本常去的網站已經不提供 Email 遞送新文章的服務，也可試試看 Feedrabbit 所提供的服務，註冊、登入後，我們只要輸入你要訂閱的網站網址並選擇 Email 發送頻率，就能輕鬆收信。
- 網站名稱：Feedrabbit
- 網站網址：https://feedrabbit.com/
- 用 Feedrabbit 訂閱《重灌狂人》：我要用 Email 訂閱新文章（免費）
透過 Feedrabbit 用 Email 訂閱網站新文章
第1步 開啟 Feedrabbit 網站，直接在方框中輸入你要訂閱的網站網址，再按「Subscribe」。
第2步 如果你要追蹤的網站有提供 RSS 新文章通知功能，就能在頁面中看到可訂閱的項目，請直接按右邊的「+ Sign Up to Subscribe」按鈕訂閱。
第3步 還沒在 Feedrabbit 註冊帳戶的話請輸入 Email 再按「Sign Up」按鈕並依指示完成註冊 。
第4步 回到剛剛的訂閱頁面，再按一次「+ Subscribe」按鈕。
第5步 接著請在「Sechedule」選擇 Email 發送頻率，「Realtime」是有新文章就即時發送通知，如果網站更新很頻繁的話不建議選「Realtime」。
第6步 一般會選「Digest」，並設定發送日期，全部設定好之後再按「Save」。
第7步 日後回到 Feedrabbit 網站，登入後點一下右上角的「Subscriptions」，即可管理目前的訂閱項目。如果你不想再追蹤某個網站了，可以按右邊的「Unsubscribe」取消訂閱。
第8步 最後記得按「Settings」，設定所在地的時區與 Email 發送時間。
日後，收到的信就像這樣…，