Feedrabbit 幫你用 Email 訂閱網站新文章！

RSS 是個很方便好用的工具，可讓我們在茫茫網海中主動掌握對你最有用的最新資訊，不用再看一堆 FB 上的垃圾廣告跟詐騙、農場文。如果你很喜歡某個網站的內容，但不一定每天都有時間看一堆東西的話，其實

也可以透過 RSS to Email 的機制來訂閱你喜歡的網站文章，每天一起床就能在信箱裡看到前一天有什麼新東西。

其實在很久很久以前，，

我們還有 FeedBurner 可透過收發 Email 的方式來訂閱 RSS，不過就在 Google 併購後沒幾年，不但沒開發更新，後來連 Email 訂閱遞送功能也停了。

如果你還有 Email 訂閱文章的需求，但原本常去的網站已經不提供 Email 遞送新文章的服務，也可試試看 Feedrabbit 所提供的服務，註冊、登入後，我們只要輸入你要訂閱的網站網址並選擇 Email 發送頻率，就能輕鬆收信。

透過 Feedrabbit 用 Email 訂閱網站新文章

第1步 開啟 Feedrabbit 網站，直接在方框中輸入你要訂閱的網站網址，再按「Subscribe」。

第2步 如果你要追蹤的網站有提供 RSS 新文章通知功能，就能在頁面中看到可訂閱的項目，請直接按右邊的「+ Sign Up to Subscribe」按鈕訂閱。

第3步 還沒在 Feedrabbit 註冊帳戶的話請輸入 Email 再按「Sign Up」按鈕並依指示完成註冊 。

第4步 回到剛剛的訂閱頁面，再按一次「+ Subscribe」按鈕。

第5步 接著請在「Sechedule」選擇 Email 發送頻率，「Realtime」是有新文章就即時發送通知，如果網站更新很頻繁的話不建議選「Realtime」。

第6步 一般會選「Digest」，並設定發送日期，全部設定好之後再按「Save」。

第7步 日後回到 Feedrabbit 網站，登入後點一下右上角的「Subscriptions」，即可管理目前的訂閱項目。如果你不想再追蹤某個網站了，可以按右邊的「Unsubscribe」取消訂閱。

第8步 最後記得按「Settings」，設定所在地的時區與 Email 發送時間。

日後，收到的信就像這樣…