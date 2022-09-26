「速算達人」跟時間賽跑的數學方塊消除遊戲

「速算達人」是一款與數學有關的方塊消除遊戲，遊戲方式很簡單，只要會心算加減乘除就能來挑戰！嗯～要拿紙筆算也不是不行，只是每回合的挑戰時間只有 60 秒，運算的速度越快，就可以獲得更高的分數。

一共分為簡單、普通、困難以及大師 4 種難度，，

無論是新手還是心算高手都能感受遊戲所帶來的挑戰性！遊戲盤由 5×5 的方塊所組成，每個方塊上都會有一道數學題，計算出任一道題目的答案，就能發射消除，若產生連擊還可獲得額外的加分哦！

這些方塊有著多種不同的顏色，同色相連的方塊可同時被消除，有時還能遇上特殊方塊，像是可增加秒數的方塊、可清空遊戲盤的彩色方塊或是可消除所有同色方塊等，只要解出該特殊方塊上的數學題，就能啟動它的功能，增加更多得分的機會。

遊戲還會將所有的遊戲數據累積做出統計，包含最高得分、最大連擊數、平均消除速度，還能計算出你偏好的加減乘除傾向，感覺挺有趣的哦！在時間與追求好勝心的壓力下，真的感覺自己的運算速度快了許多，喜歡數學遊戲的朋友，可以一起來挑戰看看！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：方塊消除~速算達人 軟體語言：繁體中文,簡體中文,日文,英文 開發人員：DAI WEIJIE / 12KK 官方網站：https://daiweijie.com/apps/mathblock/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟戲後，點擊下方的按鈕進入選擇遊戲難度，一開始僅可從「簡單」級別開始，拿到 100 分後才可陸續解鎖其它的難度等級。





進入遊戲後，左上角的時間就會從 60 秒開始倒數。在時間內盡可能的算出越多的答案，就能獲得高分。使用下方的鍵盤輸入答案後，按下黃色的答案按鈕就能發射。





如果有相同答案的方塊都會被消除，與消除方塊相連的同色方塊也都會被一起消除。





遊戲時間結束時，就會公佈成績以及獲得的金幣數。





有時還會出現特殊方塊，在方塊左上角會顯示一個小圖示，消除該方塊時，可增加額外時間、消除同色方塊或是清除整個遊戲盤的方塊等。





如果覺得簡單級別太沒挑戰性，可以往更高難度的級別來挑戰，想拿高分絕對不容易，除非你是心算高手！





當累積足夠的金幣後，就可以用來增加遊戲時間，每增加 1 秒需要的金幣數將會越來越多！另外，遊戲也會將玩家的遊玩數據都記錄下來，可在「遊戲數據」中查看每個級別的分析。