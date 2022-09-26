「HotKey Music Controller」用鍵盤上的多媒體鍵控制 YouTube、Spotify 等音樂服務

如果有習慣開著 YouTube 一邊聽音樂一邊工作或學習，想要切換上下一首或是暫停播放時，通常都需要切換到 YouTube 的分頁才能控制，感覺有些麻煩，有些鍵盤上其實都有多媒體鍵可以使用，如果想要利用這些多媒體鍵來控制 YouTube 的話，，

可以安裝「HotKey Music Controller」這款瀏覽器擴充功能。

它提供 Google Chrome 瀏覽器使用，除了支援 YouTube 外，也可以用來控制 YouTube Music、Spotify、Tidal、Deezer 這幾個串流音樂服務，安裝後不用做任何的設定，直接就能使用囉！之後在任何分頁下都能輕鬆的控制音樂播放、暫停或切換上下一首，相當方便！有需要的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：HotKey Music Controller 軟體版本：0.0.5 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：13.51KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

在下載頁面中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





之後就可以使用實體鍵盤上的多媒體鍵來控制串流音樂網站的播放狀態囉！每個鍵盤的多媒體鍵位置可能不同，筆電還要搭配「fn」鍵來使用。想更流暢切換、控制音樂播放的朋友都可以試試看。