Coloring.ws 可自由列印的免費兒童著色圖

著色圖對於兒童有許多的好處，例如練習自我表達、學習顏色識別、畫筆的抓握與控制、提高協調性與專注力等。雖然巿面上可以很簡單就買到現成的著色本，不過小朋友通常都不太能將整本的圖都畫完，這樣其實蠻浪費資源的，如果家裡有印表機，就可以直接到網路上找到各種免費的著色圖，，

列印孩子們感興趣的圖案，自製一本著色本啦！

DLTK’s 是一個來自國外專為兒童設計的網站，包含許多工藝品的製作教學、節日活動等相關的教育素材，而「Coloring.ws」是它旗下分支出來的著色圖網站，提供有超過 20 種不同主題的著色圖分類，像是字母、動物、卡通角色、季節、星座、音樂、自然等，每一個主題都有許多的著色圖可供免費下載。

圖畫的結構有簡單的也有線條比較複雜的，無論小小孩還是大小孩都可以找到適合的著色圖唷！找到喜歡的圖畫就可以直接列印，也可以先選擇保存為 PDF 檔之後再一起列印，有需要的朋友，可以參考看看囉！

網頁畫面：

打開網站後，就可以在首頁中間的區塊看到所有的主題分類。





有些點進去可以看到著色圖列表，有的則會有第二層的分類，而有的也可能就直接是著色圖本人。





找到喜歡的著色圖後，就可以點擊上方的「PRINT」進行列印，或選擇保存為 PDF 檔。