「Automatoys」超值得下手的立體機關滾球解謎遊戲

「Automatoys」是一款滾球遊戲，將小白球從起點一路過關斬將到達終點就能過關！但遊戲關卡是一個又一個的立體機關，玩家需透過點擊、長按的方式控制機關的位置，一步步的將小白球滾向終點。

速度是決定星等的標準，用越快的速度完成，就能成功拿到 3 顆星的獎勵，，

動作太慢的話則會視狀況扣星等，不過要是不滿意自己的表現，可以無限次的重新挑戰，直到完美為止。沒有生命值或步數的限制，要輕鬆玩享受解謎的樂趣或是認真玩挑戰自我的極限都沒問題。

關卡的設計相當精緻，每一個機關都有小巧思，雖然皆只需靠一隻手指來操控，但每個機關都讓人驚喜，玩起來相當過癮哦！免費版本僅開放前 3 關可試玩，其餘關卡就需要另外付費解鎖了，Android 版本售價 $99，iOS 版本售價為 $100，有興趣的朋友可以參考看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Automatoys
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Idle Friday LTD
  • 官方網站：https://www.idlefriday.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次開啟可看到一個藍色的裝置，這算是教學關卡，點擊右下角的圖示投入遊戲幣後，裝置就會釋出小白球。



    接著就可以試著點擊或長按來控制機關，基本上與裝置主體不同顏色的部份就是玩家可以控制的機關，以下圖來說就是「紅色」的部份。透過點擊或長按就能讓機關運作，一步步將小白球送到終點處。



    到終點後就過關啦！接著就會進入關卡列表，點擊即可進入挑戰。



    每一關都有不同的機關設計，越快完成就能獲得 3 顆星獎勵，如果中途不小心讓小白球掉出去就得重新再來唷！

    最後更新：09-23, 2022 下午 5:13

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