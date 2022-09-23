Tab Wrangler 自動關閉靜置的分頁，釋放你的記憶體！

在使用 Google Chrome 或 Firefox 瀏覽網頁時，是否都會忍不住開啟許多的分頁？總是想說這個等一下可以看、這個內容可以參考先留著之類的，一個不注意就累積了許多的分頁，不僅視窗看起來擁擠，也很佔記憶體。

如果實在改不了喜歡囤積分頁的習慣，不妨讓「Tab Wrangler」來幫你好好整治一番！它是一個可以自動關閉靜置分頁的瀏覽器擴充功能，，

支援 Google Chrome 與 Firefox 瀏覽器使用，預設在分頁開啟 20 分鐘後沒有被使用的話，就會自動關閉它。

但不用擔心，這些被關閉的分頁會保留下來在工具列的「Tab Wrangler」按鈕中，等之後想看的時候，就能再重新打開，如果原本有固定或是設定群組的分頁，可以勾選排除在外，或是也可以預先將一些網站加入自動鎖定清單中，就不會被自動關閉囉！

檢測的時間可以依使用習慣自由更改，預設最多記憶 100 個被關閉的分頁，這個數量也是可以自行修改設定的，在設定選單中都可以很簡單的做調整。若有某個分頁想要先隱藏起來，只要使用「Ctrl+Shift+E」的快捷鍵，就能立即關閉收藏到清單中。你的瀏覽器分頁也經常塞車嗎？就一起來試試看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Tab Wrangler 軟體語言：繁體中文,英文等 軟體性質：免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Firefox 版本

操作畫面：

以 Google Chrome 瀏覽器為例。開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





記得將「Tab Wrangler」的圖示按鈕固定到工具列上，之後比較方便使用。點擊工具列上的「Tab Wrangler」按鈕就可以展開功能選單，在上方切換到「選項」標籤，這邊就可依使用需求來進行調整。包含關閉靜止分頁的時間、只在分頁數超過某個數量時才自動關閉、最多可保存幾個關閉的分頁、排除群組分頁等。





下面還可以設定「自動鎖定」的網頁清單，被鎖定的網頁將不會被自動關閉。





在「擱置區」下方就可以看到開啟並閒置 20 分鐘後被自動關閉的分頁，點擊名稱即可重新開啟，或者點擊前方的「垃圾桶」可刪除。數量一多的話，還可使用關鍵字搜尋哦！





在「鎖定的分頁」標籤中，就可以看到黃底是鎖定不會自動關閉的分頁，其餘的右側則會顯示倒數計時器，當倒數時間到時，就會自動關閉該分頁囉！