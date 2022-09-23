Tab Wrangler 自動關閉靜置的分頁，釋放你的記憶體！

在使用 Google Chrome 或 Firefox 瀏覽網頁時，是否都會忍不住開啟許多的分頁？總是想說這個等一下可以看、這個內容可以參考先留著之類的，一個不注意就累積了許多的分頁，不僅視窗看起來擁擠，也很佔記憶體。

如果實在改不了喜歡囤積分頁的習慣，不妨讓「Tab Wrangler」來幫你好好整治一番！它是一個可以自動關閉靜置分頁的瀏覽器擴充功能，，

支援 Google Chrome 與 Firefox 瀏覽器使用，預設在分頁開啟 20 分鐘後沒有被使用的話，就會自動關閉它。

但不用擔心，這些被關閉的分頁會保留下來在工具列的「Tab Wrangler」按鈕中，等之後想看的時候，就能再重新打開，如果原本有固定或是設定群組的分頁，可以勾選排除在外，或是也可以預先將一些網站加入自動鎖定清單中，就不會被自動關閉囉！

檢測的時間可以依使用習慣自由更改，預設最多記憶 100 個被關閉的分頁，這個數量也是可以自行修改設定的，在設定選單中都可以很簡單的做調整。若有某個分頁想要先隱藏起來，只要使用「Ctrl+Shift+E」的快捷鍵，就能立即關閉收藏到清單中。你的瀏覽器分頁也經常塞車嗎？就一起來試試看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tab Wrangler
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 軟體性質：免費軟體
  • 軟體下載Chrome 版本Firefox 版本
    •  

    操作畫面：

    以 Google Chrome 瀏覽器為例。開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    記得將「Tab Wrangler」的圖示按鈕固定到工具列上，之後比較方便使用。點擊工具列上的「Tab Wrangler」按鈕就可以展開功能選單，在上方切換到「選項」標籤，這邊就可依使用需求來進行調整。包含關閉靜止分頁的時間、只在分頁數超過某個數量時才自動關閉、最多可保存幾個關閉的分頁、排除群組分頁等。



    下面還可以設定「自動鎖定」的網頁清單，被鎖定的網頁將不會被自動關閉。



    在「擱置區」下方就可以看到開啟並閒置 20 分鐘後被自動關閉的分頁，點擊名稱即可重新開啟，或者點擊前方的「垃圾桶」可刪除。數量一多的話，還可使用關鍵字搜尋哦！



    在「鎖定的分頁」標籤中，就可以看到黃底是鎖定不會自動關閉的分頁，其餘的右側則會顯示倒數計時器，當倒數時間到時，就會自動關閉該分頁囉！

    最後更新：09-23, 2022 下午 4:25

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。