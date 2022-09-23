用 iPhone 偵測附近 Wifi 的 RSSI 訊號強度、佔用頻道與基地臺訊息（Wifi Analyzer）

在 Android 手機中我們可以安裝 Wifi Analyzer 這類工具來檢測附近 Wifi 基地臺的訊號強弱，不過在 iPhone 中似乎是沒有開放相關權限的關係，所有類似的工具下載回來大部分都是網路下載/上傳速度的測試工具而已，沒法真的看到各種 Wi-Fi 訊號的數據，頂多就只能憑連線時的不同圖示來判別

如果你有方面需求，譬如說希望能檢測屋裡某個角落的 RSSI 訊號到底多強，看看是不是適合放監視器或其他設備，或者試試看基地臺的放置位置或角度怎麼調整… 等，都可以用本文介紹的方法來檢測

以下的功能其實是隱藏在 Apple 自家的 AirPort 軟體裡的一個選單中，雖然沒有什麼花俏的圖表跟版面設計，不過一樣還是能快速偵測附近 Wifi 訊號的各種資訊（沒有 AirPort 硬體設備也可以用APP），找出訊號最強的無線網路基地臺。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AirPort 工具程式
  • 軟體版本：1.3.6
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：13.1 MB
  • 系統支援：iOS 9 以上版本
  • 官方網站：Apple App Store
  • 軟體下載：Download 下載

透過 AirPort 偵測附近 Wifi 訊號強度的方法：

第1步 下載、安裝好 AirPort 應用程式之後，先到 iPhone 手機的「設定」頁面最下方找到「AirPort」按進去，然後點選開啟「Wi-Fi 掃描器」功能

第2步 接著開啟 AirPort 工具程式 APP，點一下右上角的「Wi-Fi 掃描」，然後再點「掃描

第3步 開始掃描 Wifi 訊號之後，便能在畫面中看到目前在手機附近的所有 Wifi 訊號，包含頻道、RSSI dBm 強弱、基地臺的 MAC 位址… 等，排最上面的通常是訊號最強的

最後更新：09-23, 2022 下午 3:16

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