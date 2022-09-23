Super designer 背景產生器，圖案瓷磚、漸層、3D 等多種背景類型可自訂！

「Super designer」是一個線上免費的背景產生器，目前已推出了多種不同的背景類型，包含 3D、圖案瓷磚、形狀、斑點、漸層等，每一種背景都開放讓使用者自訂，可以自由的搭配顏色、圖形、角度、透明度、色階等，依不同的背景類型，，

可自訂的項目也會有所差異。

只需要輕鬆點擊幾下就能創造出各種獨一無二的背景圖片，可以運用在網站、應用程式、社交平台等地方，基本上沒有任何的使用限制。背景圖片在設計完成後，可以選擇保存為 PNG、JPG、SVG 等格式，其中也有兩款 CSS 背景，在設計好後可直接複製 CSS 代碼來使用。

另外網站提供的設計服務中，還有包含隨機配色、色階兩種調色盤工具，在缺乏配色靈感的時候，也可以到這裡來找找哦！

 
  • 網站名稱：Super designer
  • 網站網址：https://superdesigner.co/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊「Start Creating」就可以切換到各種背景產生器的列表。



    在列表最上方有篩選器可以使用，不過其實目前也才 9 個服務，直接往下滑就能看到全部的囉！



    點入想要使用的服務，就可以使用提供的工具來自訂背景圖片。以「Pattern generator」為例，可以套用不同的比例、設定背景顏色、圖樣的顏色、圖樣類型、間距、大小等。



    調整完成後，點擊「Export」即可選擇要保存的格式。



    依所選的服務不同，可供自訂的項目也會有所差異唷！



    其中「Shades generator」與「Color generator」是輔助設計的工具，一個是可以自動產生兩種顏色之間的漸層色階，一個則是可以將顏色套用到各種設計範例中，都可以幫助使用者尋找配色的靈感哦！

    最後更新：09-23, 2022 下午 12:09

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