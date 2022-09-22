教你如何在 iPhone 鎖定畫面使用景深效果，讓照片主角微遮擋時間！

在前幾篇文章中介紹的 iOS16「照片去背」功能，不知道大家嘗試過了沒有，效果真的相當不錯吧！透過長按就能去背的做法，實在好方便呢！而本篇要介紹的鎖定畫面景深效果與這個照片去背功能有一點關係，可以讓照片中的主體突顯出來，微微的蓋住鎖定畫面中的時間區塊，，

看起來就多了一種立體感。

使用方式也超簡單，在設定鎖定畫面桌布時，選擇「照片」然後挑一張有明顯主體的照片來做為桌布使用，無論是人物、寵物或是模型公仔都可以試試看，選取後基本上就會自動分離主體與背景，並套用「景深效果」讓主體的圖層在時間區塊之上，這樣就可以避免照片中的人臉或寵物被時間擋住囉！

不過這邊自動辨識的能力似乎比「照片去背」弱了一些，如果主體過於模糊或是影像不夠完整，就很容易無法辨識出來，自然就不能套用景深效果了。總之，想要使用的桌布都可以拿來試試看，不成功……那就不成功嘛！😆有試有機會囉！接下來搭配圖片來了解如何操作吧！

使用方法：

在鎖定畫面上長按進入編輯模式，點擊右下角的「＋」新增背景圖片，再選擇「照片」。



在相簿中找到想要使用的照片後，就會自動預設套用景深效果，讓照片中辨識出的主體遮擋住時間區塊，如果不想要使用景深效果，可點擊右下角的選單，取消勾選「景深效果」即可。



不過，在調整桌布位置時，若遮擋時間區塊過多的話也可能會讓景深效果消失唷！右圖其實只比左圖位置高了一點點，景深就自動消失了。在調整時可以再注意一下，如果發現沒有景深效果，可將照片往下移動一些試試看。



調整好位置後，點擊右上角的「加入」，再選擇主畫面要套用的桌布樣式後，就可以完成設定。

最後更新：09-22, 2022 下午 5:20

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