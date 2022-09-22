PikWizard 擁有超過 100 萬張免版稅的圖片、影片素材庫

「PikWizard」是一個提供高品質影像素材的網站，包含照片與影片，數量超過 100 萬張，全部皆可免費下載且免版稅，無論個人或商業使用都無註明出處。下載圖片或影片都不需要註冊，直接點擊就能將素材保存下來囉！

網站收錄的素材很廣泛，，

商業、食物、人物、科技、城巿、風景等，各種類型都有，可使用關鍵字來搜尋，也有為照片及影片分別整理出一些熱門的主題目錄，方便使用者可以更容易找到需要的素材，或者也可以透過素材主頁中的標籤再深入找到更多不同類型的素材。

不過要注意的是雖然都是採 CC0 授權，但部份的素材還是有一些使用限制的（例如僅供社論使用），在各素材主頁都有相關的 License 說明，下載使用前要特別了解一下哦！

 
  • 網站名稱：PikWizard
  • 網站網址：https://pikwizard.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在上方就能使用關鍵字來搜尋，右側可切換要搜尋照片或影片。



    如果沒有特定想要找什麼類型的素材，可在上方的「Most Popular」切換到照片或影片的熱門主題目錄，也許可以激發你的靈感。



    在素材列表中，使用滑鼠懸停可以看到圖片上方會顯示按讚數與下載數，部份則會在左上角標示「Premium」那代表它是付費的素材廣告哦！



    找到想要的圖片素材後，就可以點擊「Download」將圖片下載回來。在圖片主頁右側還有列出一些相關的標籤，可以再延伸找到更多不同的圖片。往下拉一些則可看到該素材的授權內容，大多數都是可商用的，部份則可能會標示僅供社論使用等。



    影片素材的話，可在主頁預覽影片的內容，合用的話就可以點擊「Download」選擇要下載 SD 或 HD。

    最後更新：09-22, 2022 上午 11:30

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