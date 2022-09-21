超強大！Apple iOS16 內建照片去背功能，長按主體就能自動去背！

你的 iPhone 更新到 iOS16 了嗎？只要是 iPhone 8 （含）後續的新機型用戶都可以將 iPhone 升級為 iOS16，到 iPhone 的「設定->一般->軟體更新」在最下方點擊「升級到 iOS16」，就可以選擇「下載並安裝」完成安裝後就可以體驗各種全新的功能啦！

而本篇要帶來的新功能介紹是「圖像查詢」，也就是照片去背的功能！操作無敵簡單，只要在相簿中點開照片，並長按照片中的主體，大概一秒鐘不到，看見一陣光閃過後，就完成去背動作了！接著就可以直接拷貝去背圖像來使用，或是透過分享選擇保存到相簿等更多的操作選項也可以透過跨應用拖放的方式直接將去背後的圖像拖曳到其它的應用程式中使用。

可辨識的主體相當廣泛，測試過人、動物、車子、食物、植物等都可成功去背，只要主體與背景有明確的區別，基本上應該都是沒問題的，至於去背的效果，個人覺得相當不錯，不過當然還是會因為主體與背景的差異度而有不同囉！大家都可以親自嘗試看看哦！


升級 iOS16 的步驟：

第1步 只要你的 iPhone 是 iPhone 8（含）後續的新機型，就可以到設定的「一般」->「軟體更新」



第2步 拉到最下方就可以看到「升級到 iOS16」，點擊「下載並安裝」即可開始進行更新不過注意電量至少需有 50%，也可以一邊充電一邊更新


一鍵去背的操作方式：

開啟相簿後，找到想去背的照片，接著長按照片中的主題，可看到主體上閃過一陣亮光後，就代表辨識完成放手後，在上方就會出現「拷貝」及「分享」的按鈕，可直接複製去背後的主體圖片來使用，或透過分享的方式選擇保存或傳送到其它的 App 中



或者也可以在去背後不放手拖曳主體，透過跨應用拖放功能，用另一隻手開啟要分享的 App，就能直接將去背後的主體圖像傳送到其它的 App 或保存到相簿等

最後更新：09-22, 2022 上午 9:33

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