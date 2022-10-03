Squares² 鬥智方塊三連消遊戲，玩法簡單、挑戰性高！

「Squares²」是一款看似簡單的方塊消除遊戲，只要將三個或更多的同色方塊相連就能消除，但排入方塊的方法很有趣，每次給玩家的方塊顏色都不一樣，需透過手指在遊戲板上拖動依序擺放，遊戲板的空間有限，，

在將它塞滿之前，儘可能的消除更多的方塊吧！連續消除的話還能獲得額外的連擊分數哦！

在無限模式中，可以一直進行到無法擺放方塊為止，看能你能拿到多高的分數。而關卡模式則會為每一關設定過關目標，有些可能是需消除某種顏色的方塊達一定數量、有些可能要求拿到多少的分數，達成目標才可過關，當然還必須在有限的步數內完成才行。

另外，在關卡模式中還會加入一些特別的方塊，或是更限縮遊戲板的空間等元素，都能為遊戲帶來更多挑戰的樂趣唷！很耐玩，喜歡益智遊戲的朋友，一起來挑戰看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Squares² 軟體語言：英文 開發人員：Simple Machine, LLC 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Squares 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲需先從「ENDLESS」無限模式開始進行遊戲教學。





點擊即可放置單顆方塊，將同色的方塊相連三個以上即可消除。





若要待擺放的方塊是兩個以上的，就要注意它們的順序，在白色的空格上滑動，就能依序將它們擺放上去。而帶有「閃電」標記的特殊方塊可代表任何顏色，只要能與其它兩個以上的同色方塊放在一起，就都能全部消除唷！





結束教學後，就可以開始在無限模式中挑戰自我了！上面每次給的方塊組合都不同，依需要在進行擺放，想辦法讓三個以上的同色方塊相連即可消除。





遊戲可以一直進進行擺不下任何方塊為止。





當在「ENDLESS」模式進行 10 次的挑戰後，就可以解鎖「LEVELS」關卡模式。這裡共有 50 個關卡等著你。





在關卡模式中，每一關都會有過關目標，達成即可過關。遊戲板的配置也會跟無限模式有些不同。有些可能會預先擺放一些方塊、有些則可能會限縮空間等，為玩家帶來更多的挑戰性！