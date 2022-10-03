Bulk Image Compressor 圖片壓縮工具，最多可同時處理 50 張圖片！

雖然現在普遍網速、頻寬都很夠用，但若網頁上的圖片檔案越小，更有助於提升網頁的加載速度！如果你手上正有一些需要放到網路上使用的圖片，就可以考慮先利用圖片壓縮工具瘦身一下。

「Bulk Image Compressor」就是一個線上的圖片壓縮工具，一次最多可以處理 50 張的 PNG 或 JPEG 圖片，直接將圖檔拖曳到網頁中就能開始上傳並進行壓縮。雖然圖片壓縮對畫質多少會有些減損，，

但用肉眼幾乎看不出來。

若一次壓縮多張圖片，在壓縮後可以選擇單張單張下載，也可以將所有的圖檔以 ZIP 檔一次打包下載回來，而這些上傳的圖檔將會在 1 小時後從網站的伺服器中自動刪除，但建議關乎個人隱私、個資的圖片，還是要避免使用比較安全，提供給大家參考囉！

 
  • 網站名稱：Bulk Image Compressor
  • 網站網址：https://bulkimagecompressor.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，點擊「虛線框」就可以從電腦中選取要壓縮的圖片，或將圖片直接拖曳到「虛線框」處即可上傳。



    接著就會開始進行壓縮，完成後就可以在下方看到壓縮後的結果，包含原始圖檔大小、檔名、壓縮後圖檔大小以及壓縮的百分比。點擊「Download」就能下載單張圖片。



    若是一次處理多張圖片，也可以拉到最下方點擊「Download all」將圖檔一次打包下載回來。

    最後更新：10-03, 2022 下午 3:48

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