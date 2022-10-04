「Photo Cloak」照片 Exif 資訊清除工具，分享照片隱私不外洩！

使用數位相機、手機拍攝的照片，除了表面上看得見的影像外，背後還默默地儲存了許多的資訊，像是拍照的地點、日期、時間以及使用的拍攝工具、光圈等，這些資訊乍看之下似乎不是很重要，但它們其實也是個人隱私的一環，，

在分享照片給他人時，這些資訊也會被一併傳送出去。

如果想確保自己的隱私不會透過這些照片背後的資訊洩露出去，在分享照片前，可以先透過「Photo Cloak」這樣的工具將照片的 Exif 通通清除唷！使用方式超級簡單，只要透過「Photo Cloak」開啟要分享的照片，就能立即將內含的所有資訊全部去除。

傳送前還可以選擇要分享的照片尺寸，除了原尺寸外，另外有大、中、小三種選擇，順便幫你縮小照片的尺寸，縮減檔案大小更有利於傳輸。最後就能選擇要分享的管道將照片傳送出去啦！有需要的朋友，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Photo Cloak 軟體語言：英文 開發人員：Handy Logic Inc. 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Photo Cloak」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

在相簿瀏覽照片時，點擊下方的「i」就可以查看照片的詳細資訊。當分享照片時，這些資訊通常也會一併被傳送出去。





如果不想這些資訊被別人看到，就可以在傳送前打開「Photo Cloak」，點擊「Select Photo」從相簿選取要編輯的照片。選入就會立即清除照片的 Exif 資訊。





接著還可以選擇想要分享的照片尺寸，再按下「Share」就能將清除資訊的照片傳送出去啦！