「Mosaic+」油畫風照片馬賽克工具

照片中若有一些不想露臉的家人朋友、不小心拍到的路人甲、雜亂的背景或是一些關於個人隱私的畫面，在分享照片前都可以透過馬賽克工具來將它們遮好遮滿。一般人大多會使用像素化、各種程度的模糊效果來遮擋照片，有些人也會使用貼圖的方式來隱藏一些局部的畫面，如果想要跳脫這些常見的馬賽克效果，可以到「Mosaic+」來試試更時尚、有藝術感的馬賽克方式。

「Mosaic+」是一個專門幫照片馬賽克的工具，除了前面提到的像素化、模糊效果外，，

最特別的就是它提供的各種畫筆風格，例如可以在照片上呈現油畫般的筆觸，或是像用鉛筆塗抹過，還有噴漆、馬克筆、水彩等多種不同的畫筆工具可以選擇，這些都可以應用在局部或大範圍的遮蔽需求。

除此之外，針對背景遮擋的部份，有提供許多不同花紋設計的遮擋圖樣，可以幫你將背景全都擋起來。另外喜歡用貼圖局部遮擋的話，App 內也有提供像是表情符號、水果、動物、花卉、蛋糕等貼圖可以選用哦！想要隱藏的任何畫面「Mosaic+」都可以滿足你的需求。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Mosaic+（油畫風格模糊和馬賽克 ）
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Shiho Sadamizu
  • 官方網站：https://www.stellaxia.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mosaic+」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用需先進行初始的設置，包含主題顏色、給予相關權限等。



    接著就可以從相簿中選取要編輯的照片，然後按下「編輯」。



    下方有多種不同的馬賽克工具可以選擇，一般常見的模糊、像素化、六邊形、玻璃等效果都可以第一個「馬賽克」裡找到，強度、筆刷的尺寸都可以自由調整。點擊右側的「筆」可切換成「橡皮擦」，用來修整馬賽克的範圍。



    在第二個「畫」的列表中，就包含了各種不同的藝術畫筆工具，像是油畫、鉛筆、噴漆、水彩等。可以利用各種特別的畫筆筆觸來遮擋局部畫面。



    第三個「背景」則可用花紋圖樣來大範圍遮擋背景。第四個像魔法棒的工具就是「貼紙」啦！這邊有六種不同主題的貼紙可以選用，可自由調整大小、水平翻轉等，用來局部馬賽克。



    最後，有需要的話還可以進行簡單的裁切。點擊右上角的按鈕就能將完成編輯的照片保存到相簿中囉！

    最後更新：10-04, 2022 上午 11:46

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