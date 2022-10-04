「Artvee」收集來自全球各大美術館、博物館藝術作品，免費下載、可商用！

「Artvee」是一個古典藝術作品搜尋工具，收集來自全球各地 45 座美術館、博物館的藝術數位館藏作品，像是芝加哥藝術學院、達拉斯藝術博物館、洛杉磯藝術博物館、波士頓公共圖書館、芬蘭國家美術館、克拉克藝術學院、挪威國家博物館、紐約公共圖書館等，數量相當之多，而且大部份的藝術品皆為公眾領域（Public Domain）授權，可以免費下載之外，，

也能自由的運用於個人或商業用途。

網站除了提供關鍵字搜尋外，也有簡單做一些小分類，包含靜物、動物、植物、神話、海報、插圖等，若有特別要尋找某位畫家、藝術家的作品，也可以在藝術家清單中尋找或是輸入他的名稱來搜尋，像是孟克、梵谷、莫內等知名藝術家的作品都可以在網站中找到。

基本上每個藝術作品都有提供兩種尺寸的高畫質圖檔可選擇，點擊按鈕就能下載，無需另外註冊會員，對於有藝術畫使用需求的使用者來說非常友善！在畫作主頁還有針對每位藝術家的介紹與更多相關的作品資訊可以參考，是相當不錯的藝術作品搜尋工具。無論是需要相關的素材或是想要尋找創作的靈感，它都是很棒的來源哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，可在上方使用關鍵字或藝術家的名稱來搜尋。





或者也可以由上方的「Browse」透過一些主題分類來尋找相關的藝術作品。





找到想要的藝術作品後，就可以在右側選擇適合的尺寸，點擊「Download」將圖片下載回來。下面還有相關的授權說明可以參考。





往下滑可看到藝術家的介紹以及更多其他的作品連結。