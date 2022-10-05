點陣式圖片產生器 （ASCII Art Generator）

ASCII Art是一種將圖片、文字內容轉成以符號來拼湊、排列成形的繪圖方式，之前介紹過很多可以直接將照片轉成符號圖案的軟體。剛剛又看到一個類似的網站，比較特別的是，除了貼上圖片、轉成ASCII圖之外，還提供了一個「Text to ASCII」的功能，可以將我們自行輸入的英文或數字轉成尤其他小小文字或符號排列出來的圖形，，

相當有趣。

雖然目前這網站只能支援英文跟數字，不過用這來打些HAPPY NEW YEAR之類的祝福的話，也是挺特別的。

網站名稱： ASCII Art Generator

ASCII Art Generator 網站網址：http://ascii.mastervb.net/

使用方法：

第1步 打開ASCII Art Generator網頁，在「Text to ASCII」下方的「Text」欄位中輸入你要展示的英文或數字，如果想換字型的話可以在「Font」下拉選單中點選，然後再按一下「Create ASCII Art」按鈕即可。

第2步 產生圖形後會自動顯示在網頁下方，我們可以直接COPY到MSN或網頁上給大家看，如果你要寫在網頁裡面的話，記得要先勾選上方的「show in html」再按「Create ASCII Art」按鈕，圖形下方會自動產生可貼在HTML網頁中的程式碼。

其他字型樣式：