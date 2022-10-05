「circloO」有趣的物理遊戲，圈圈圓圓圈圈～奮力滾動的小球球！

「circloO」是一款特別的物理遊戲，遊戲的場景都在一個大圓形平台裡，透過左右按鍵來控制一顆小球的移動，讓它在圓形平台裡順著圓弧加速度奮力滾動，起初會從小範圍的空間開始移動，每成功吃到「o」目標，，

空間就會向外擴張一級，每個關卡都需經過幾次的擴張，最終才會展現出完整的圓形平台。

玩法看似簡單，但相當有挑戰性，在關卡裡會陸續的加入一些小障礙，像是繩索、滑輪、更多奇形怪狀的平台以及其它無法掌控的大小球干擾……，還有重力轉換的機關設計，讓每個關卡都令人驚奇並傷透腦筋！

遊戲包含了 56 個關卡，分佈在 3 個關卡包中，每個關卡包都會預先開放兩個關卡，成功過關才能繼續推進。雖然沒有華麗的畫面設計，但裡頭的謎題設計真的會讓人上癮，喜歡物理類遊戲的朋友，千萬別錯過了哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：circloO
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Florian van Strien
  • 官方網站：https://florianvanstrien.nl/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲會有操作教學，跟著說明依序按下左右兩側的箭頭就可以嘗試移動小球。



    讓小球去觸碰到「o」就會擴張空間，收集 7 個「o」即可過關。



    關卡一開始都只會先開放一個小小的空間，透過收集「o」最後就能展開完整的圓形關卡。



    退到最上層的選單，就可以看到關卡包，所有的關卡分佈在這些關卡包中，可各別進行挑戰。



    每個關卡都會開放前兩關，通過其中一關就會再往後解鎖一關，所以如果中間有卡住的關卡，也可以先往下一關挑戰哦！



    每個關卡的謎題設計都很有趣也很有巧思，玩起來相當有趣！

    最後更新：10-05, 2022 上午 10:27

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