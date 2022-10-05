Palette Maker 超強配色工具，可自訂顏色、套入各種實例預覽效果！

以往介紹過許多的配色輔助工具，大多都是提供各種的配色組合讓使用者能夠直接複製色碼來使用，雖然多少都能從中發現一些自己平常可能不太會調配出的用色，但對於整體搭配的效果，還是要實際操作才能有所感受。

而本篇要介紹的「Palette Maker」是一個超強的配色工具，除了一樣有一些現成的配色組合供使用者直接選用外，，

還會將所選擇的配色直接套入各種的設計實例當中，例如海報、Logo、名片、網頁、背景圖案、插圖等，讓我們可以發現更多用色的可能，即使是相同的配色組合，透過不同顏色配置，也能展現多種不同的視覺效果。

如果現成的配色組合都沒有自己喜歡的，或是你手上就有一組顏色，想要先試試它們組成的模樣，也可以透過選色器來自訂用色，一樣可以將這些顏色套入網站所提供的各種實例當中，直接看到它們實際搭配起來的感覺。

找到合意的配色組合就可以將色票以圖片的方式保存或是儲存為 ASE、Swatch 檔案格式，也可以複製代碼來使用，超級方便哦！以後對用色感到苦惱時，就到「Palette Maker」來找靈感吧！

網站名稱：Palette Maker 網站網址：https://palettemaker.com/

網頁畫面：

開啟網站後，可以在左側看到許多現成的配色組合，直接點選就能在右側的案例中實際看到配色的效果。





點擊上方的「Mixed」可展開更多的案例選項，可以將配色套用在網頁、Logo、插圖、海報等，原本的 Mixed 裡也有很多不同的設計實例可以參考。





透過點擊「隨機按鈕」，還能將同一組的配色應用在不同的位置，效果大不同哦！





在左側欄位上方還有提供「Filter」可以使用，能選擇一種主題顏色以及修改顏色的數量。





如果想自訂顏色，可以點擊上方的色塊，再從左側的選色器中來一一調配出其它想要的顏色，所有的調整都可立即在設計實例中呈現。





找到想要的配色組合後，就可點擊右上角的「Export palette」，選擇保存色票圖檔、ASE、Swatch 格式或複製代碼來使用。





若想在同一個實例中，展開比較各種不同配色的感覺，可在實例上按下「Start the generator」，就可以在下一個頁面中用同樣的實例逐一瀏覽不同的配色組合，找到喜歡的一樣可在右下角點擊「Export」選擇想要保存的方式。