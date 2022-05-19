「Numble」數學燒腦謎題大考驗！有用限的數字，想辦法湊出目標答案！

       

「Numble」是一款關於數字的線上益智遊戲，設計者的靈感來自於一個英國的遊戲節目「Coundown」以及前一陣子在網路上很熱門的「Wordle」猜字遊戲，每天都會出一道題目給玩家來挑戰，，

以數學的四則運算來進行，如果對算術很不在行，那麼請還是改去玩玩注音版成語版或原本的單字版吧！

每天的題目組中會給玩家一個目標答案以及 6 個可用的數字方塊，搭配加、減、乘、除的運算符號，在 5 次的運算式當中要能想辦法湊出目標答案，不過與其它版本的遊戲不同，在「Numble」裡是允許退回上一步或是整個刪除重新來過的哦！只要有足夠的毅力，要解出答案絕對沒問題！

每個數字方塊都只能被使用一次，前面算式的結果也可以拿來運用，但也僅限一次，而運算符號就沒有使用次數的限制，可視情況任意搭配。看起來簡單，不過玩起來真的很燒腦，在網頁上還會顯示當日的最佳步數紀錄，供玩家參考。想要考驗自己的數學能力嗎？來「Numble」接受挑戰吧！

 
  • 網站名稱：Numble
  • 網站網址：https://numble.game/
    •  

    網頁畫面：

    初次進入網頁，可以先按下「CONTINUE」觀看玩法教學。



    正式進入遊戲畫面後，就可以使用下方的數字方塊與運算符號來進行遊戲，中間下方的 TARGET 就是今天的目標答案。每個數字方塊都只能使用一次，運算符號與退回、刪除皆可重覆使用。



    下方選用過的數字就會變成灰色，無法再使用。不過上方算式的答案也可以用來運算，同樣僅限一次。



    可無限次的使用返回上一步或是刪除重新來過。最後，想辦法湊出目標答案就過關囉！

    最後更新：05-19, 2022 下午 4:19

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