「VAWE」混合 Lo-Fi 音樂與環境音的線上不間斷音樂播放工具

大自然裡的各種聲音都有著讓人放鬆、舒壓的神奇效果，所以有的人心情煩悶時，喜歡到山上走走或是到海邊吹吹海風、聽著海浪拍打的聲音，，

那緊繃的情緒似乎就能獲得緩解，如果你正處於高壓的工作或學習狀態，那麼就打開「VAWE」讓 Lo-Fi 音樂與環境音，為你創造一個輕鬆、減壓的氛圍吧！

「VAWE」是一個可以不間斷播放的 Lo-Fi 音樂播放工具，除了有聽都聽不完的隨機音樂清單外，還可以搭配數十種的環境音來使用，你可以添入喜歡的環境音，雨聲、海浪聲、瀑布、森林還是火車的聲音，全都可以自由混音，製作出一個專屬於你的組合。

如果不知道該怎麼調配，還切換到網站上的「Potions」，就能聽到由專業音樂家所創作的混合音樂、原創音樂等。無論是工作還是學習，任何需要提高專注力或是放鬆心情的時刻，「VAWE」都能為你提供幫助，加入會員的話還能將喜歡的組合加入最愛哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「▶」就可以開始收聽 Lo-Fi 音樂。





往下滑就可以看到更多的環境音選項，點擊圖示就能加入，並可各別調整音量大小。





如果不想自己混音的話，可在上方切換到「Potions」。在清單中就有許多混音、原創音樂可以直接點擊收聽。





在下方會有個浮動的控制器，點擊「沙漏」就可以加入播放計時器，可在指定時間結束時，自動停止播放音樂。