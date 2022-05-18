「QB – a cube’s tale」很有挑戰性的立方體翻轉解謎遊戲

「QB – a cube’s tale」是一款以立方體為主角的解謎遊戲，玩家在遊戲中透過滑動就能操縱關卡中的黑色方塊，目標要將黑色方塊移動到終點即可過關，，

不過這一路上開發者設置了許多的機關按鈕，必須想辦法一一破解才能順利走到終點。

這些不同顏色的機關按鈕都有其獨特的功能，紅色按鈕會擊碎前方的各種東西；黃色按鈕會發出雷射光消除前方的障礙物；藍色按鈕則具有彈跳功能，玩家需熟悉每一個按鈕的使用方法，並在大腦中規劃好路線再進行，否則很容易一步走錯就要從頭來過。

不過遊戲沒有設置步數或是生命值的限制，任何時候想要重來都可以，但用最少的步數過關就能獲得更多的星星獎勵，後續的更多關卡都需要使用星星來解鎖的哦！遊戲在 App Store 與 Google Play 雙平台皆有上架，iOS 版本開放前 20 關可試玩，更多關卡則需另外付費解鎖，Android 版本則沒有開放試玩，完整版售價為 NT$110，提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：QB – a cube’s tale 軟體語言：繁體中文, 英文 開發人員：Stephan Goebel 官方網站：http://20edges.com/ 軟體性質：iOS 版本可試玩（完整版售價 NT$70） / Android 版本售價 NT$110 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「開始」即可進入第一關。在螢幕上滑動即可控制黑色方塊。





將黑色方塊移動到目標位置即可過關。





接著就會陸續的出現各種的機關按鈕，「紅色按鈕」可粉碎前方路徑上的任何東西，包含路徑本身，所以，按下按鈕的方向就非常重要了。直直衝去的話，就會將通往終點的唯一一條路徑截斷。點擊左上角的按鈕可重新開始。





「黃色按鈕」可發出雷射光，可將前方的障礙物去除。按下按鈕的方向一樣很重要哦！





站上「藍色按鈕」就可以隔空彈跳到對面的路徑上。後面還會有更多有趣的挑戰等著你，每按下一個按鈕就必須仔細的思考＂方向＂是否正確，才能不白費力氣重新來過唷！