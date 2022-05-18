「imgflip」線上梗圖產生器，靜態、動態圖片通通有！

在網路上經常可以看到有網友在留言時會使用一些梗圖，如果你也想要製作這類型有趣又有創意的圖片，可以到「imgflip」這個網站來試試。在網站中提供超過 1 百萬張的梗圖模版，，

基本上目前流行的最新梗圖都可以在這裡找到，也開放使用者自行上傳圖片來製作梗圖。

除了靜態的圖片外，也有 GIF 動圖可以選用，每張圖片都可以自由輸入想要呈現的字幕，也可以將字幕移動到想要擺放的位置，可依圖片背景調整字幕的顏色或是改變字體外觀等，最後就能直接生成圖片網址來分享，也可以將圖片保存下來使用，操作非常方便，不需要任何的專業製圖技能就能完成，有需要的朋友可以來試試哦！

網頁畫面：

開啟網頁後就能看到非常多的迷因梗圖，在上方還可以切換到「GIF Templates」查看更多的動圖模版。





找到想要的模版，點擊其下方的「Add Caption」就可以進入編輯字幕。在畫面右側即可輸入想要呈現的文字內容。





點擊其右側的黑白色塊可調整文字與外框的顏色。點擊「齒輪」則可展開更多字體的調整項目。





點擊圖片上的字幕，可拖曳調整位置。最後就可以點擊「Generate」產出梗圖網址，但如果想要私下使用的話，記得勾選「Private」就可以將圖片下載回來使用。





選擇「Private」的話，圖片不會保留太久，最好立刻按下「Download Image」將其保存下來。