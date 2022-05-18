[限時免費] PipMemo 浮動視窗圖片顯示工具，可將任何圖片顯示於螢幕上方！

「PipMemo」是一款圖片顯示工具，可以透過浮動視窗的方式將任何圖片顯示於螢幕上方，一次最多可放入 5 張圖片，，

在浮動視窗上點擊按鈕即可切換展示不同的圖片，也可依需求自由調整浮動視窗的大小，在不需要的時候直接往螢幕邊緣一滑就能立即隱藏。

而這樣的工具有什麼作用呢？例如在繪畫時可以用來顯示參考圖片；利用螢幕截圖的方式就能放入一些參考文字；又或是需要比較兩張圖片的內容差異等，應用方式百百種，使用者可以自由想像、自由發揮！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PipMemo 軟體語言：英文 開發人員：Jinyu Meng 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PipMemo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「Select Image」即可從相簿中選取要展示的圖片，最多 5 張。





接著點擊「ShowPlayer」就可以看到浮動視窗，可自由移動將其擺放在螢幕四個角落，也可以用兩指縮放大小。點擊往前或往後 15 秒的圖示，就能切換前後張圖片。點擊左上角的「X」即可關閉視窗。





將浮動視窗往螢幕邊緣滑動就可以暫時隱藏，點擊邊緣按鈕即可再次展開。