[限時免費] AI Art Filters 照片濾鏡，點一下！就變得超吸睛！

「AI Art Filters」是一款限時免費中的照片濾鏡 App，使用非常簡單，只要將照片選入，，

再點擊一下想要套用的濾鏡，就能立即看到成果。雖然濾鏡的數量只有 16 種並不算多，但每一款都很有特色，有彩色煙霧、星星、馬賽克、點畫法、羽毛、像素風，還有模擬畫家孟克《吶喊》的畫風等，藝術感都相當足！

可自由的運用在風景、人像、動物或是各種靜物照上，雖然照片裡的細節多少會被模糊掉，但處理後都會有蠻令人驚豔的藝術效果。確認套用後可直接保存到相簿中，或可再透過其它的 App 進行分享。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：AI Art Filters 軟體語言：英文 開發人員：Grzegorz Surma 官方網站：https://gsurma.github.io/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AI Art Filters」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，在左上角就可以點入相簿選取想要使用的照片，也可以選用範例照片嘗試看看效果。在下方就能選用各種濾鏡。





點擊右下角的「✓」就可以確定套用。在右上角即可選擇儲存到相簿或分享。