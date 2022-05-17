[限時免費] AI Art Filters 照片濾鏡，點一下！就變得超吸睛！

       

「AI Art Filters」是一款限時免費中的照片濾鏡 App，使用非常簡單，只要將照片選入，，

再點擊一下想要套用的濾鏡，就能立即看到成果。雖然濾鏡的數量只有 16 種並不算多，但每一款都很有特色，有彩色煙霧、星星、馬賽克、點畫法、羽毛、像素風，還有模擬畫家孟克《吶喊》的畫風等，藝術感都相當足！

可自由的運用在風景、人像、動物或是各種靜物照上，雖然照片裡的細節多少會被模糊掉，但處理後都會有蠻令人驚豔的藝術效果。確認套用後可直接保存到相簿中，或可再透過其它的 App 進行分享。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：AI Art Filters
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Grzegorz Surma
  • 官方網站：https://gsurma.github.io/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AI Art Filters」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，在左上角就可以點入相簿選取想要使用的照片，也可以選用範例照片嘗試看看效果。在下方就能選用各種濾鏡。



    點擊右下角的「✓」就可以確定套用。在右上角即可選擇儲存到相簿或分享。

    最後更新：05-17, 2022 下午 5:02

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