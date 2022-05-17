「かなもじたんさく」日文單詞聯想遊戲

學習語言的過程總是艱辛，適時搭配一些趣味的語言遊戲可以帶來更多的樂趣！如果你正在學習或學習過一些日文，可以來試試這款「かなもじたんさく」日文單詞聯想遊戲，，

在每一個關卡裡都會給玩家一個主題，例如「果物」（水果），玩家就要從下方的假名方塊中，連線拼出正確答案，每關都會答出 3~4 個答案才能過關。

目前共有超過 120 個關卡，分散在 3 種難度當中，依假名方塊的多寡分為 3×3、4×4 及 5×5，選項越多難度就越高。考驗玩家的聯想力與腦內日文的單詞量，如果想不出來也沒有關係，程式有提供無限免費的答案可以直接查看，不用擔心卡關的問題。

不過很可惜，程式只提供文字答案，如果可以搭配圖片的話，對於學習上會更有幫助，可趁機學習更多陌生的單字，但也沒有關係，如果真的想學的話，也可以自己搭配其它的日文字典或翻譯 App 來使用，有興趣的朋友可以一起來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：かなもじたんさく 軟體語言：日文 開發人員：takeshi inoue 官方網站：https://www.smartapp.jp/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.4 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊按鈕即可進入選取難度等級，雖然下面兩個 Level 有上鎖圖示，但其實都可以點入玩哦！





點入難度就可以從第一關開始玩了。上方會顯示本關的主題，接著在下方滑動連接拼出正確的答案即可過關，在答案板上還會有假名數的提示可以參考。將所有的答案都拼出後，就可以過關囉！





4×4、5×5 的難度除了待選的假名方塊變多了之外，出題的領域也會更加廣泛。