Abacus Exercise 珠算練習，模擬算盤、加減乘除 10 級練習題

       

「Abacus Exercise」是一款珠算練習工具，除了提供模擬算盤外，也有非常多的試題可以進行練習，，

雖然沒有實體算盤的手感，不過撥動算珠時有非常擬真的音效，操作起來也很流暢，不會卡卡的。

以橫向螢幕操作，位數最多可使用 15 位，算珠的顏色還可開放讓使用者自由調整，而試題的部份主要分為加減法、乘法與除法三大類，每個類別又分為 10 個級別，可依個人的程度來進行設定，必須在時間限制內完成所有的題目才能挑戰成功。

這款 App 可在不方便攜帶或操作算盤時用來進行練習，但對於初學者來說還是需要使用實體的算盤來練習會比較好，如果只是想回味一下用算盤計算的感覺，也很適合下載來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Abacus Exercise
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：Hirokuma.App
  • 官方網站：https://hirokuma.blog/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可在左側設定想要練習的類別與級別。



    按下「START」就可以開始練習。左側會顯示題目，可使用右側的算盤來計算。



    撥動算珠時就可以聽到音效，在左側下方的答案欄就會顯示當前算盤上的數值。完成計算時，點擊一下答案欄就可以送出答案。



    完成十道題目後，就會公佈成績，如果有算錯的題目，可點入重新計算。



    如果選擇較高的級別，下方會顯示一段紅字，意思是需要手動將算盤調整到可顯示 5 位數，此時就可以先點擊右上角的「齒輪」可開啟設定選單。



    「Color」可調整算珠的顏色；「Sound」可開關音效；「Layout」可調整算盤的大小與位置。



    「Color」的部份，上方有藍、綠、黃、紫可以選用，這四種顏色可再使用 RGB 數值來做調整，紅色則為預設值無法修改。



    切換到「Layout」就可以移動算盤的位置或是用兩指斜拉縮放算盤的尺寸大小。如果單純想用來計算，可將「Panel」切換為 OFF，就能將左側的試題選單隱藏起來。



    將算盤調整位置後，就可以計算更多位數的題目了。

    最後更新：05-17, 2022 上午 11:44

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