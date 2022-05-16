「地城謎蹤」倉庫番玩法的像素風冒險解謎遊戲

「地城謎蹤」是一款由台灣人開發的像素風冒險解謎遊戲，玩家要在一個神祕的地城裡，透過倉庫番的玩法來一一去除各種的怪物，，

一步步探索更深層的地底世界！共設計了 150 個關卡，每個關卡都有步數目標，在該步數內過關才能獲得「皇冠」獎勵，並解鎖更多的關卡。

在關卡中會有許多不同的怪物，可以選擇用劍打倒他們、用弓箭來攻擊遠處的敵人、用盾牌推動障礙物，甚至還可以使用手套來改變怪物的位置，雖然對付他們的方法很多，但要如何搭配使用才能用最少的步數過關，就是這款遊戲給玩家最大的難題！

不過遊戲沒有生命值的限制，所以可以無限次的重新挑戰相同的關卡以獲得最佳的過關成績，難度適中玩起來既有挑戰性又不會因為太過困難而令人沮喪，在 App Store 與 Google Play 都獲得不錯的評價！有興趣的朋友可以一起來挑戰看看哦！

目前 Android 版本為試玩性質，開放前 22 關可免費試玩，iOS 版本則為付費軟體，售價為 NT$100，提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：地城謎蹤 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Digital Crafter 官方網站：https://nekolyst.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.3 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲支援繁體中文，跟著畫面上的指示操作，就能一步步踏入地城。





在第一關就會進行基本的操作教學，在螢幕上滑動即可操控角色，取得武器裝備後，就可以在適當的時機點擊、滑動使用。將所有的怪物都消滅後出口的門就會開啟。





若超過目標步數就無法獲得「皇冠」可重新挑戰自己的最佳成績。通過第一關卡就可以解鎖第 2 關。





在關卡中還會設置一些機關，有些會傷害角色必須小心避開，不過不小心失敗了或是造成死局無法成功過關，都可以無限的重試或無限返回上一步。





除了使用劍以外，在某些關卡裡也會出現弓箭的武器，可用來射擊遠處的敵人，消滅後箭就會留在原處，可適當的運用弓箭的位置特性來幫助自己過關哦！





某些特殊的關卡必須拿到一定的「皇冠」數才可解開。點擊右下角的「放大鏡」可了解自己目前的進度與統計資訊唷！