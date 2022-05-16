Rgbstock 提供超過 100,000 張照片免費下載，不斷更新中！

「Rgbstock」是由一群熱心的攝影師與平面藝術家所創建的線上免費圖庫網站，致力於讓所有的人都可以取得高畫質的圖像素材，目前網站上已有超過 100,000 張的圖量可供下載，，

個人或是商業用途皆可，不需特別標註出處就能免費使用。

網站上的圖片有一大部份也是由其他後續加入的會員所提供，只要註冊成為會員，就能在網站上分享自己所拍攝的照片或設計的插圖。網站上有提供蠻細緻的分類目錄可以使用，包含抽象、建築、商業、電腦、食品、自然、人物……等，每個主分類下都還有細分更多精準的小分類，也可以透過關鍵字來搜尋，或是到「RANDOM」頁籤讓網站給你各種隨機的驚喜！

想要下載圖片或是上傳分享作品都必須先完成會員的註冊，可使用 Facebook 或 Google 帳號進行登入，也可以使用 Email 來註冊，註冊後就可以自由的下載想要的圖片素材囉！基本上一般使用都是沒問題的，無論是在數位世界中應用或要進行實體印刷皆可，不過還是有些要特別注意的使用規範，像是不能用於非法、色情、散佈仇恨或歧視等，若有打算用於出售的商品上，就必須另外取得圖像提供者的相關授權，更多詳細的說明，可到網站的「License」頁面中查看。

網頁畫面：

開啟網頁後，可直接使用關鍵字來搜尋，或者在搜尋欄下方也有列出一些熱門的標籤可以使用。網頁上方則可點開目錄、查看新照片、受歡迎的照片或隨機。





目錄分的蠻的細緻的，還有很多小分類可以選用。





點入分類上方還可使用下載數與上傳日期來排序。





點入圖片就可以再看到更多詳細的資訊，包含解析度、發佈日期、使用的相機、光圈、ISO 等。





點擊圖片會在右側顯示登入欄位，點擊「Register」就可以進行註冊，或者也可以從網頁右上角點擊「Login」進入註冊。





可使用 Facebook 或 Google 帳號登入，也可以使用 Email 簡單就能完成註冊。





註冊登入後，在瀏覽圖片時，上方就會出現「DOWNLOAD」按鈕，直接就能將圖片下載回來。