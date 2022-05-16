Random Timer Generator 隨機倒數計時器，鍛鍊、遊戲、冥想皆可用！

「Random Timer Generator」是一款計時器 App，但很有趣的是它可以自訂一個時間範圍，啟動計時器後，，

程式就會從中隨機選定一個時間開始倒計時，使用者還可以選擇是否要看到倒數的畫面或是隱藏秒數繼續保持神祕感！

這樣的隨機倒數計時器可以應用在什麼樣的場合呢？例如在進行傳氣球之類的團康遊戲，讓大家在時間內傳氣球，當時間停止時，拿到氣球的人就要做些任務之類的，或是想要做一些運動鍛鍊或冥想，但又不想被固定的時間限制等，就都可以搭配這款 App 來使用。

它還有內建多種的音效可使用，包含 11 種的計時音效與 7 種的結束音效，有單純的滴答聲，也有壯烈史詩般的配樂，可以依使用需求來做選擇。時間範圍非常廣可接受 0 秒 ~ 24 小時的設定，另外若希望計時器可自動循環計時，程式也有提供 Loop 功能，可在結束時自動啟用下一個隨機計時器。有需要的朋友可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Random Timer Generator 軟體語言：英文 開發人員：OneUp App LLC 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟時，可先點擊「Got it」給予傳送通知的權限，這樣就算關閉螢幕，計時器仍可正常運作並通知。





正式進入後，就可以在上方設定需要的最大與最小時間。





點入下方的「Settings」可分別設定計時音效與結束音效，若需要循環計時，可開啟「Loop」功能。





完成設定後，就可以點擊「Start」開始隨機倒數計時。如果想要看到時間，可開啟「Show countdown」，關閉的話則只會顯示「In progress.」，結束時就會響鈴通知囉！