Random Timer Generator 隨機倒數計時器，鍛鍊、遊戲、冥想皆可用！
「Random Timer Generator」是一款計時器 App，但很有趣的是它可以自訂一個時間範圍，啟動計時器後，，
這樣的隨機倒數計時器可以應用在什麼樣的場合呢？例如在進行傳氣球之類的團康遊戲，讓大家在時間內傳氣球，當時間停止時，拿到氣球的人就要做些任務之類的，或是想要做一些運動鍛鍊或冥想，但又不想被固定的時間限制等，就都可以搭配這款 App 來使用。
它還有內建多種的音效可使用，包含 11 種的計時音效與 7 種的結束音效，有單純的滴答聲，也有壯烈史詩般的配樂，可以依使用需求來做選擇。時間範圍非常廣可接受 0 秒 ~ 24 小時的設定，另外若希望計時器可自動循環計時，程式也有提供 Loop 功能，可在結束時自動啟用下一個隨機計時器。有需要的朋友可以參考看看囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Random Timer Generator 軟體語言：英文 開發人員：OneUp App LLC 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
操作畫面：
初次開啟時，可先點擊「Got it」給予傳送通知的權限，這樣就算關閉螢幕，計時器仍可正常運作並通知。
正式進入後，就可以在上方設定需要的最大與最小時間。
點入下方的「Settings」可分別設定計時音效與結束音效，若需要循環計時，可開啟「Loop」功能。
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完成設定後，就可以點擊「Start」開始隨機倒數計時。如果想要看到時間，可開啟「Show countdown」，關閉的話則只會顯示「In progress.」，結束時就會響鈴通知囉！