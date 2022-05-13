「dittoed」拍照姿勢練習器，可學習各種想要的拍照動作！

       

在網路上經常可以看到明星藝人或是網紅們分享的照片，裡面的拍照姿勢一個比一個還專業，而自己卻還停留在只會比 YA 的階段嗎？其實拍照想要擺出好看的姿勢也是需要練習的，，

如果沒有專業的攝影師指導，我們也可以透過模仿學習動作來多多練習。

「dittoed」就是一款拍照姿勢練習工具，而且開放讓使用者學習各種自己想要動作，只要先將喜歡的拍照姿勢照片保存下來，之後就可以在程式中以模版的方式開啟，想要學習的照片就會以半透明的狀態呈現在螢幕上方，接著只要依樣畫葫蘆在鏡頭前擺出相同的動作，就能直接按下快門拍照囉！

任何想要學習的動作都可以放入程式中，或者程式裡也有內建許多的動作像是自拍、兩人合照、多人合照、站姿、旅行照……等可以參考，拍照後還能與模版前後比較，或是加入濾鏡效果，不過免費版本的濾鏡選擇性比較少就是了，想練習拍照動作的朋友，可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：dittoed
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Hussein Jafferjee
  • 官方網站：https://dittoed.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.1 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（內建模版需連網使用）
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式後，可選擇要使用內建動作模版或是透過拍照、從相簿選取照片來加入動作模版。內建模版又分為多種不同的主題，每一主題都有許多的動作可以學習。



    選擇動作模版後，就會以半透明的方式呈現在螢幕上方，只要照著擺出動作來拍照就可以了。上方可以設定拍照定時器，也可以切換前後鏡頭，在下方則可調整模版的透明度。



    拍照後，可點擊左下角進入程式的相簿，可將剛剛拍的照片與模版進行前後比對，也可以加入濾鏡效果後再分享或保存。

    最後更新：05-13, 2022 下午 5:23

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