點一下就記錄！「Check Calendar」習慣養成輔助工具

       

「Check Calendar」是一款可以簡單記錄事件達成的月曆 App，透過點擊日期就能進行記錄，速度快且直觀，，

非常適合用來記錄習慣的養成進度。可以為每個想要培養的習慣開設一個獨立的月曆，當日有成功執行的話，就能直接點擊打勾做記錄，長時間使用下來，看起來就會很有成就感唷！

預設的標記圖示是一個綠色的「✓」，使用者可以針對每個月曆設定不同的標記圖示，例如在記錄運動的月曆上，可以放置一顆球；在記錄喝水量的月曆上，放上一杯水，感覺更具有代表性。

在月曆上方還會統計總執行次數，也可以更改為顯示當月的執行次數，另外還能設定每天要檢核的次數，最少 1 次，最多可達 48 次。程式的介面很簡潔，提供深淺兩種主題可選擇，如果你正有想要養成的習慣或戒除的不良習慣，都可以利用它來輔助記錄哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Check Calendar
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：NaokiOtsu
  • 官方網站：https://naokiotsu.com/
  • 軟體性質：iOS 版本限時免費中 / Android 版本為免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    初次打開程式就會有一個預設的月曆，點擊月曆的「頁籤」就可以修改名稱。



    點擊日期就可以標記完成，再次點擊則可取消。標記後在上方就會統計總執行次數。點擊右上角的圖示可進入該月曆的設定，這邊就能修改 icon 的圖示、每天可檢核的次數，也可以將統計數據累計的期間改為當月計算。



    點擊「＋」就能新增另一個月曆來記錄另一個想要養成或改掉的習慣。



    在下方切換到左邊的「齒輪」可進入程式的設定，這邊可切換深淺主題、更換月曆單週的起始日，也可以將頁籤移動到底部。

    最後更新：05-13, 2022 下午 4:07

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