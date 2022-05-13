「Capture to a Gif」網頁錄製工具，可轉存 GIF 動畫或 PNG 圖片！

       

「Capture to a Gif」是一個可以將網頁中各種動畫、影片轉存為 GIF 格式的網頁錄製工具，支援 Google Chrome 瀏覽器使用，操作非常簡單，，

在瀏覽器工具列上啟動功能後，就能選取要錄製的網頁區域，還可手動調整要錄製的範圍大小，在錄製的過程中都還可以正常的操作網頁功能，方便調整要錄製的片段。

完成錄製後還可以調整動畫的 FPS、畫質以及寬度與高度，最後就能直接保存 GIF 圖檔格式到電腦中。另外它還支援擷取靜態的圖片，操作方式一樣簡單，在截圖後也可再調整圖片寬高尺寸，然後就能保存為 PNG 圖片囉！

動圖錄製的時間沒有限制，不過錄製的時間越長，圖檔就會越大，還是要適當的擷錄哦！「Capture to a Gif」還有提供快捷鍵可使用，在確定錄製的範圍後，按下「Enter」就能開始錄製，「Ctrl + Shift + p」可截圖，「ESC」則可取消，這些快捷鍵都還可以依個人的使用習慣來做修改。有需要的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Capture to a Gif
  • 軟體版本：0.2.10
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：865KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    操作畫面：

    在下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    需要截圖或錄製螢幕時，就可以點擊工具列上的「Capture to a Gif」圖示，網頁就會覆蓋一層半透明的灰色圖塊，此時移動滑鼠游標，就能選取要錄製的網頁區塊。



    確定區塊後，還可以拖曳四個角落來調整要擷取的範圍，然後按下「錄製」按鈕或鍵盤的「Enter」鍵就能開始錄製。



    點擊紅色的「■」就能停止錄製。



    完成錄製後，可再進一步調整 FPS、畫質、寬度與高度，若有調整需按下「GENERATE」才會生效。最後，點擊「SAVE」即可保存為 GIF 圖檔。



    若是要單純截圖則可在確定範圍後，點擊「相機」圖示或按下「Ctrl + Shift + p」。



    可再調整寬度與高度後，按下「SAVE」儲存為 PNG 圖檔。



    如果想調整快捷鍵或其它的設定，可在工具列的「Capture to a Gif」圖示上按滑鼠右鍵，點入「選項」，這邊就可以自由修改相關的設定了。

    最後更新：05-13, 2022 下午 12:25

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