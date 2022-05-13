「Animatize」簡單拖曳滑鼠就能製作動畫的線上工具

說到要製作一張動畫圖片，腦袋中大概就會先浮現一些看起來操作很困難的軟體畫面吧！但如果說，只要簡單的拖曳滑鼠就能做出動畫，，

是不是讓人感覺很不可思議呢？

「Animatize」就是一個那麼簡單就能製作出動畫的工具，甚至不需要安裝任何的軟體，在網站上就能完成動畫的製作！而且只要 3 步驟，上傳背景與要移動的物體圖片，然後將物體拖曳到背景圖上，依照想要的路徑移動，動畫就立即錄製完成！

最後只要將產出的程式碼嵌入網站中，就能讓動畫在網頁中呈現。另外還可以搭配像是「ScreenToGif」、「GifCam」這類螢幕截圖轉 GIF 的工具程式或是「Capture to a Gif」的瀏覽器擴充功能，就能將動畫錄製保存為 GIF 格式來使用囉！

操作畫面：

開啟網頁後，會有一連串站長對於動畫製作的想法，還可以透過拖動小船來體驗網站超簡單的動畫製作方式。





接著再往下拖曳到 Make your own animation 區塊，就可以分別上傳背景與要移動的物體圖片。





然後就可以將你想要移動的物體圖片拖曳到背景圖中，並依想要的方式移動，下方就能立即看到動畫錄製的成果。點擊「reset animation」可重新錄製。





最後拉到下方就可以點擊「generate code」產出程式碼，將動畫嵌入網站中。也可使用前文提到的螢幕錄製工具，將動畫轉存為 GIF 圖。