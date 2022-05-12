我的姓名該怎麼用閩南語發音？快來「講我的名」查詢，還有臺羅拼音可參考！

       

每個人都有自己的姓與名，但你知道該如何用閩南語來唸嗎？教育部就推出了一個名為「講我的名」的閩南語姓名查詢網站，輸入想要查詢的姓名除了可以立即轉為臺羅拼音外，，

也有音檔供使用者參考。

在網站的說明中有提到閩南語姓名的傳統音讀，「姓」多從「白讀音」、「名」多從「文讀音」，僅為多數情況，並非為絕對原則，傳統上的通則為「名從主人」。因姓名發音受各地腔調、家族、個人影響，若與網站提供的有所出入，以姓名原主的發音為準。也就是說基本上僅供參考啦！若查出來與本身慣用的發音不同，還是以自己習慣的發音為主就對了。

這個網站只適合拿來查詢姓名的閩南語發音，如果想要查詢其它字詞，可以到之前介紹過的「台灣閩南語常用詞辭典」這個網站來查詢，或是可到這裡查找更多與台語、閩南語相關的 App 或其它服務。

 
  • 網站名稱：講我的名 – 閩南語姓名查詢網站
  • 網站網址：https://miasenn.moe.edu.tw/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在搜尋欄中輸入要查詢的姓名，按下「放大鏡」。



    在下方就能立即看到查詢結果，包含臺羅拼音，點擊右側的按鈕就可以聽到姓名的閩南語發音。



    有時同一個姓名也會有多種不同的唸法，按下「點開其他唸法」就可以看到更多囉！

    最後更新：05-12, 2022 下午 3:34

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