[限時免費]「PieChart Maker」操作超簡單的圓餅圖產生器

       

要製作圖表通常都會使用 Excel 來操作，不過如果你不太會使用 Excel 的圖表製作功能又或臨時需要製作一張圖表但手邊沒有電腦的話，像「PieChart Maker」這樣的手機 App 也許就能成為你的救命稻草哦！

「PieChart Maker」是一款很簡單的圖餅圖產生器，，

使用方式都很簡單，只要手動輸入項目名稱與數值就能自動生成一張漂亮的圖表。每個項目要使用的代表色也可以自由設定，還能依需求在數值後方加入「%」，也可以選擇是否要顯示數值、項目名稱或是圖例條目等。

產出的圖表可直接保存成一張 PNG 圖片到相簿中，以方便後續的使用。另外，同一開發者的「BarChart Maker」長條圖產生器也同步限時免費中，有需要的朋友可以把握時間下載囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：PieChart Maker
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Amado Mata
  • 官方網站：https://amado.dev/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PieChart Maker」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，按下「New value」即可一一輸入要顯示的項目名稱與數值。點入「Color」可自訂顏色。輸入完畢按下「Add」即可完成新增。



    接續將項目都填入後，圓餅圖就有個基本的樣貌了。點入「Options」還可以依需求加入百分比符號或是顯示圖例條目等。不過比較可惜的是項目會依數值大小自動排序，無法讓使用者自訂順序。



    最後點擊「Share chart」就可以將圖表儲存到相簿中或是透過其它的方式分享出去。

    最後更新：05-12, 2022 下午 12:03

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。