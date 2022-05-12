[限時免費]「PieChart Maker」操作超簡單的圓餅圖產生器

要製作圖表通常都會使用 Excel 來操作，不過如果你不太會使用 Excel 的圖表製作功能又或臨時需要製作一張圖表但手邊沒有電腦的話，像「PieChart Maker」這樣的手機 App 也許就能成為你的救命稻草哦！

「PieChart Maker」是一款很簡單的圖餅圖產生器，，

使用方式都很簡單，只要手動輸入項目名稱與數值就能自動生成一張漂亮的圖表。每個項目要使用的代表色也可以自由設定，還能依需求在數值後方加入「%」，也可以選擇是否要顯示數值、項目名稱或是圖例條目等。

產出的圖表可直接保存成一張 PNG 圖片到相簿中，以方便後續的使用。另外，同一開發者的「BarChart Maker」長條圖產生器也同步限時免費中，有需要的朋友可以把握時間下載囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PieChart Maker 軟體語言：英文 開發人員：Amado Mata 官方網站：https://amado.dev/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PieChart Maker」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，按下「New value」即可一一輸入要顯示的項目名稱與數值。點入「Color」可自訂顏色。輸入完畢按下「Add」即可完成新增。





接續將項目都填入後，圓餅圖就有個基本的樣貌了。點入「Options」還可以依需求加入百分比符號或是顯示圖例條目等。不過比較可惜的是項目會依數值大小自動排序，無法讓使用者自訂順序。





最後點擊「Share chart」就可以將圖表儲存到相簿中或是透過其它的方式分享出去。