幸福感大爆發！「RonRon」可模擬貓咪趴在肚子上呼嚕呼嚕的冥想引導 App

你有貓貓嗎？有的話，你的貓貓會喜歡趴在你的肚子上呼嚕呼嚕嗎？還是傲嬌的牠們總是讓你摸不得、抱不得？沒關係！就讓「RonRon」來填補你那少之又少被寵幸的幸福感吧！

「RonRon」是法語中用來形容貓咪呼嚕聲的狀聲詞，而這款以其為名的 App 就是一款可以用來模擬貓咪呼嚕聲的冥想引導 App 啦！在忙碌一天之後，，

只要打開「RonRon」就可以享受貓咪趴在肚子上不斷發出舒服的呼嚕聲，還會搭配抖動效果，讓你有更真實的感受。

免費版本只有一隻貓咪可以使用，其它更多的貓咪則可透過付費來解鎖，每隻貓咪發出的呼嚕聲都不太一樣唷！設定好想要的播放時間後，就可以將手機放置在胸口或肚子上，然後閉上眼睛即可開始進行冥想休息，舒緩一天緊繃的情緒，喜歡貓咪的朋友，可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：RonRon 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Pierre Boudoin 官方網站：https://www.pierreboudoin.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RonRon」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會先看到簡單的操作說明，按下「明白」後就能回到主畫面。下載免費版本的朋友，都可以使用這隻黑色的貓咪，預設冥想時間為 5 分鐘，可點擊時間或滑動圓點來設置其它的時間。





設置好時間後，按下「開始音樂」即會開始播放貓咪的呼嚕聲，並且會一邊抖動著，將手機放置在胸口或肚子上，就可以想像有一隻貓咪趴在身上舒服呼嚕的感覺。





點入下方的「設置」可以調整抖動的強度以及聲音的大小與速度，也可以關閉視覺效果。





點擊左右箭頭可看到更多不同的貓咪，不過就需要另外付費才可解鎖囉！