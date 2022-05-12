「Music Box Player」可自由創作的音樂盒播放器

「Music Box Player」是一款數位的音樂盒，模擬滾筒音樂盒的演奏方式，在播放音樂時，，

畫面也會跟著滾動唷！操作非常的簡單，直接點擊就能放置音符，就算沒有任何音樂的底子，也能輕鬆的玩音樂！

提供 15 階音符可使用，行數則沒有限制，可以自由創作任何喜歡的樂曲，還可依需求來調整節拍速度。創作的樂曲可以保存到程式當中，之後可再取出重覆播放或是再做內容的調整。

另外程式也有內建 3 首的音樂可以收聽，播放時會自動循環，可以一直播到你睡著為止，雖然很可惜沒有提供播放定時器可以使用，但只要搭配 iPhone 或 iPad 內建計時器的「停止播放音樂」功能，就不怕音樂盒播到沒電啦！喜歡音樂盒的朋友可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Music Box Player 軟體語言：英文 開發人員：Jochen Falck 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Music Box Player」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以試聽內建的其中一首音樂，按下右下角的「▶」就可以開始播放。





如果想自己創作或是聽其它內建的音樂，可點擊下方的「分享」按鈕。





在歌曲清單中就可以選取其它的音樂，點擊「Create new Song」則可創作新的音樂。





選擇創作音樂的話，就可以獲得一個空白的音樂盒，點擊左下角的「+」或點擊「Add new row」即可新增行數，點擊「○」即可放置音符，點擊「●」則可刪除音符。每行右側都有一個「▶」點擊即可試聽單行的效果。





下方的「Tempo」可調整節拍速度。點擊右下角的「▶」就可播放完整的音樂。覺得不錯的話，再點入下方的「分享」按鈕，選擇「Save active Song」設定曲名後，就可以保存到音樂清單中。





點擊音樂清單中的音樂，選擇「Load into Player」就可以取出播放或是再次調整內容囉！