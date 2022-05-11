「Daily Wisdom」開啟新分頁，就能獲得一則充滿智慧的英文語錄！

「Daily Wisdom」是一個 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，在每回開啟一個新分頁時，就會隨機提供一則充滿智慧的英文語錄，，

這些語錄大多從書本中擷取而來，有的句子很長，有的則很精簡，因為都是英文的內容，還可以順便學習到一些新的單字。

每則語錄下方都會標示它的出處，包含書名以及作者，點擊書名就會連結到國外 Amazom 的網站上，可以看到更多相關的內容。建議可以搭配像「單字卡」或是「言葉單字卡」這類可自建內容的字卡 App，就能將看到的生字輸入進去，方便日後再次複習！

每個人每天都可能會打開好幾次的新分頁，那怕只有一則語錄可以觸動到你的心靈都是值得的，如果你也想要偶爾獲得一些靈感或建議，就讓「Daily Wisdom」餵你喝些心靈雞湯吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Daily Wisdom 軟體版本：1.0.8 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：74.35KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

操作畫面：

在下載頁面中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





下回開啟新分頁時，就可以看到一則英文語錄了。點擊下方的書名即可連結開啟 Amazom 網站囉！