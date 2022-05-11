Simple Exercise Counter 可自定次數的語音計數工具

在運動時，若是在做需要計次的運動，像是深蹲、仰臥起坐、伏地挺身……等，，

大多數都會自己邊做邊數吧！但如果只有自己一個人又希望有人可以幫忙數的話，可以讓「Simple Exercise Counter」這位外國朋友來幫幫你。

它是一款非常簡單的語音計數工具，開發者主要的目的是要輔助在運動健身時使用，只要輸入想要計數的次數，按下再按下開始按鍵語音就會開始計數，次數可自由設定，計數的速度也可依需求來做調整，中途想要暫停也沒問題，使用上完全免費而且沒有廣告，不過她是外國人，只會用英文計數哦！有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Simple Exercise Counter 軟體語言：英文 開發人員：A Banerjee 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Simple Exercise Counter」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

預設的計數次數為 20，可自由修改成其它需要的次數。按下「START」即會開始計數，在下方可調整計數的速度，上方可調整音量。中途想要暫停時，可按下「PAUSE」，按下「PLAY」則可繼續計數。