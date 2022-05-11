「Mastermind Codebreaker」珠璣妙算邏輯解謎遊戲

       

「Mastermind Codebreaker」是一款邏輯解謎遊戲，基本的概念其實有點像 1A2B 的猜數字遊戲，不過在這遊戲中，，

玩家要猜的是珠子的顏色，而且依難度的不同，珠子顏色還會有重覆出現的可能，挑戰性更高！

遊戲提供簡單困難兩種難度，每種難度又依猜珠子的數量分為三個遊戲選項，可依喜好來自由選擇。最簡單的就是猜 4 顆珠子，最難的則是 6 顆，如果再加上重覆顏色的話，那就更加的困難啦！

在一般的遊戲模式中，會記錄挑戰所花費的時間與步數，越快、用越少的步數猜出分數就越高。每次猜題時，會用黑點白點來做為提示，黑點代表顏色對、位置也對，白點則是顏色對但位置不對，玩家就可以依此來思考下回要猜的珠子顏色與順序。

而遊戲還有提供挑戰模式，並又再區分為限時限制步數兩種選項，關卡數有多達 600 多關，如果無法在限時或步數內猜出答案，關卡就算挑戰失敗，必須重新來過了。

如果喜歡玩猜數字的話，那麼這款遊戲你應該也會喜歡。在 Google Play 與 App Store 使用「Mastermind」來搜尋都可以找到許多類似的遊戲 App，而本篇之所以挑出這款是因為它使用的是寶石珠子，看起來比較美，而且又有多種遊戲模式可以挑戰，提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Mastermind Codebreaker
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rubis Wolf
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Mastermind Codebreaker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲會詢問是否要觀看遊戲規則，點擊「See the rules」可了解一下。



    遊戲分為簡單、困難與挑戰模式，簡單與困難又依猜珠子的數量分為三種選擇，珠子數量越少就越簡單囉！而簡單與困難的差別就是困難模式會有重覆顏色的可能。



    在最下方選擇要猜的 4 顆珠子，然後按下「FINISH」。



    就可以在右側看到提示，如果前面提到的，白點代表顏色對但位置不對，獲得了三個白點，就代表有三顆珠子顏色對了，就可以再依提示來選擇下一輪要猜的珠子，以此類推。



    將謎底猜出後就可以過關啦！



    挑戰模式又分為限時與限制步數兩種遊戲方式，以關卡的方式來進行。



    限時模式下，每關開始前都會告知該關卡的時間與挑戰類型，按下「START」後才會開始。



    而限制步數模式的話，在關卡開始前則會告知可使用的步數以及挑戰類型，同樣按下「START」後才會開始。



    如果比較習慣看數字或是對顏色有辨識困難的話，可在左上角展開選單，點入「SETTINGS」就能切換成數字模式囉！

    最後更新：05-11, 2022 上午 11:12

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。