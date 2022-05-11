「Mastermind Codebreaker」珠璣妙算邏輯解謎遊戲

「Mastermind Codebreaker」是一款邏輯解謎遊戲，基本的概念其實有點像 1A2B 的猜數字遊戲，不過在這遊戲中，，

玩家要猜的是珠子的顏色，而且依難度的不同，珠子顏色還會有重覆出現的可能，挑戰性更高！

遊戲提供簡單與困難兩種難度，每種難度又依猜珠子的數量分為三個遊戲選項，可依喜好來自由選擇。最簡單的就是猜 4 顆珠子，最難的則是 6 顆，如果再加上重覆顏色的話，那就更加的困難啦！

在一般的遊戲模式中，會記錄挑戰所花費的時間與步數，越快、用越少的步數猜出分數就越高。每次猜題時，會用黑點與白點來做為提示，黑點代表顏色對、位置也對，白點則是顏色對但位置不對，玩家就可以依此來思考下回要猜的珠子顏色與順序。

而遊戲還有提供挑戰模式，並又再區分為限時與限制步數兩種選項，關卡數有多達 600 多關，如果無法在限時或步數內猜出答案，關卡就算挑戰失敗，必須重新來過了。

如果喜歡玩猜數字的話，那麼這款遊戲你應該也會喜歡。在 Google Play 與 App Store 使用「Mastermind」來搜尋都可以找到許多類似的遊戲 App，而本篇之所以挑出這款是因為它使用的是寶石珠子，看起來比較美，而且又有多種遊戲模式可以挑戰，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mastermind Codebreaker 軟體語言：英文 開發人員：Rubis Wolf 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Mastermind Codebreaker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲會詢問是否要觀看遊戲規則，點擊「See the rules」可了解一下。





遊戲分為簡單、困難與挑戰模式，簡單與困難又依猜珠子的數量分為三種選擇，珠子數量越少就越簡單囉！而簡單與困難的差別就是困難模式會有重覆顏色的可能。





在最下方選擇要猜的 4 顆珠子，然後按下「FINISH」。





就可以在右側看到提示，如果前面提到的，白點代表顏色對但位置不對，獲得了三個白點，就代表有三顆珠子顏色對了，就可以再依提示來選擇下一輪要猜的珠子，以此類推。





將謎底猜出後就可以過關啦！





挑戰模式又分為限時與限制步數兩種遊戲方式，以關卡的方式來進行。





限時模式下，每關開始前都會告知該關卡的時間與挑戰類型，按下「START」後才會開始。





而限制步數模式的話，在關卡開始前則會告知可使用的步數以及挑戰類型，同樣按下「START」後才會開始。





如果比較習慣看數字或是對顏色有辨識困難的話，可在左上角展開選單，點入「SETTINGS」就能切換成數字模式囉！