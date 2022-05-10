「MYDECO」夢幻童話風照片裝飾 App

「MYDECO」是一款來自日本的夢幻童話風照片裝飾 App，主要提供貼紙與相框兩種裝飾工具，貼紙的部份又分為 動物、蝴蝶、花朵植物與文字泡泡四種分類，，

每張貼紙的畫風都很可愛，用來裝飾照片會有種走進愛麗絲夢遊仙境的感覺。

貼紙加入後，可自由移動擺放、旋轉角度與縮放大小，使用的張數沒有限制，可自由發揮創意進行編排。而相框的部份就沒有特別分類，共有 36 種設計可選擇，如果有選擇困難，不知道該怎麼搭配相框跟貼紙的話，App 還有提供 10 種已經事先組合好的設計模版可直接選用，就不用傷腦筋啦！

無論是拍照或是編輯相簿中的照片，都可以選擇保留原尺寸或裁切為正方形，最後裝飾完成的照片可以直接保存到相簿中，整體效果相當不錯哦！喜歡童話風格的話，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：MYDECO 軟體語言：英文,日文……等 開發人員：Chikako Uchiyama 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「MYDECO」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可選擇要拍照或從相簿選取照片，無論選擇哪一個都可以再選擇要保留原尺寸或正方形。





選入照片後，就可以在下方加入貼紙或相框。貼紙的部份，可在上方切換不同的分類。加入貼紙後，可在下方長按功能按鈕向左或右旋轉、放大或縮小，也可以將誤選的貼紙刪除。





接著點擊下方中間的按鈕就可以開啟相框列表，點選即可套用。





若真得不知道該怎麼搭配才好，可以點入最右側的按鈕查看模版，有 10 款貼紙與相框的組合可選擇。





裝飾完成後，點擊右上角的按鈕，再點擊右邊的按鈕即可將照片保存到相簿中，並可進一步選擇分享方式。