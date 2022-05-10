ClipDrop 超強大的拍照即去背工具，還可秒傳電腦使用！

有做過網路產品上架工作的朋友就知道，一個商品圖片從拍照、修圖去背到製作完成是需要花費許多時間的，若要做的完美更要耗費一番功夫，，

不過那是你還沒認識「ClipDrop」這款超強大的拍照即去背工具，只要透過它拍照，就能立即去背，並可秒傳到電腦上使用哦！

去背技術非常厲害，相當精準，還能與其它的照片進行合成，調整亮度、對比、飽和度或是加上陰影等，就算去背的部份有點小差錯，之後到網頁端即可透過手動的方式來進一步調整。而除了拍照去背以外，也支援編輯相簿中的照片，可去背或是去除照片中不需要的部份，效果一樣十分令人驚豔！

使用這款 App 需註冊登入帳號，可選擇使用 Google、Facebook、Apple 或是 Email 來註冊，只要在「ClipDrop」的網站上使用相同的帳號登入，就能在拍照後立即在網頁端看到去背的圖片。不過免費版本有試用張數的限制，若需要使用更完整的服務則可參考它的付費方案，有月費與年費兩種選擇，可於 App 或網站上查看相關資訊。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：ClipDrop 軟體語言：英文 開發人員：Init ML 官方網站：https://web.clipdrop.co/ 軟體性質：試用軟體 系統支援：iOS 14.1 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

手機端操作畫面：

初次使用，按下「Start」後，可選擇使用下方列出的方式進行註冊登入。





接著會跳出付費方案給你參考，如果想先試用的話，按右上角的「X」關閉畫面，千萬不要按下方的按鈕哦！回到主畫面後，就可以看到三個功能，上面兩個可從相簿中選取照片進行去背或去除多餘物體。點擊「Clip & Drop」即可進入拍照並立即去背。





選擇「Clip & Drop」就可使用相機鏡頭捕捉要去背的目標物體，然後按下「Clip」，數秒後就能看到目標物體已完成去背出現在螢幕上，覺得 OK 的話，就按下「Next」。





接著有四種背景可以選擇，對於要快速製作商品圖片的使用者來說非常方便！或者可點入「Edit」做更進一步的編輯。可與其它的照片合成，或是調整目標物體的亮度、對比、飽和，也可以加入陰影。完成編輯後，再按下「Next」。





最後就可以選擇要「Export」為 PNG 或 JPEG 圖檔。或者可點擊「Drop」傳送到網頁端做更進一步的編輯。





所有拍照去背過的都可以在「Gallery」中找到。

網頁端操作畫面：

打開「ClipDrop」的網頁後，點擊右上角的「Login」使用與手機端相同的帳號登入。





之後只要在手機端點擊「Drop」，就可以在網頁上立即進入編輯畫面，選取物件後，就能在右側使用各種編輯功能囉！若想要將去背圖片使用到其它的應用程式中，可點擊右上角的「Save」就能保存 PNG 圖片格式來使用囉！





拍照後去背的圖片會自動秒傳到網頁端的 Gallery 裡，如果沒有要馬上編輯，就可跳過「Drop」的步驟，之後再到這裡打開來編輯即可。